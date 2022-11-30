В Telegram-канале представительства центра в ДНР сообщили, что зафиксировали обстрел вооруженными формированиями Украины по Амвросиевке. В среду, 30 ноября, в 02.05 мск из Константиновска выпустили четыре ракеты из установки М142 Himars.
Глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов сообщил, что гражданское население не пострадало, однако осколки повредили газопровод, остановили работу котельной № 7, а также оборвали линии электросети и выбили стекла в окнах железнодорожного вокзала.
Напомним, Амвросиевка находится в 15 километрах от Авило-Успенки на границе Ростовской области. Это уже второй подобный прилет в приграничные территории региона.
Днем ранее в Ростовской области ракета упала в Квашино.