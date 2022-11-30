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ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS в 15 километрах от границы Ростовской области

Сегодня, 11:21
Фото: usarmy/CC0/wikimedia
ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS в 15 километрах от границы Ростовской области
В ночь на среду, 30 ноября, украинские военные выпустили четыре ракеты из установок HIMARS, об этом сообщили в совместном центре контроля и координации огня.

В Telegram-канале представительства центра в ДНР сообщили, что зафиксировали обстрел вооруженными формированиями Украины по Амвросиевке. В среду, 30 ноября, в 02.05 мск из Константиновска выпустили четыре ракеты из установки М142 Himars.

Глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов сообщил, что гражданское население не пострадало, однако осколки повредили газопровод, остановили работу котельной № 7, а также оборвали линии электросети и выбили стекла в окнах железнодорожного вокзала. 

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Напомним, Амвросиевка находится в 15 километрах от Авило-Успенки на границе Ростовской области. Это уже второй подобный прилет в приграничные территории региона.

Днем ранее в Ростовской области ракета упала в Квашино.

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