Замкнутый круг: семья платит кредит за исчезнувшую машину ростовских мошенников

«Дело очень громкое, было похищено более 100 миллионов рублей, но никто не предает его огласке. Подозреваем, что именно в нашем деле есть чья-либо заинтересованность, поскольку писали везде. Везде идут отписки, никакой конкретики, о том, что автомобиль был передан прежнему владельцу. Нас никто не оповещал, куда обращаться – непонятно. Органы, к сожалению, не работают», – возмущается девушка.