Замкнутый круг: семья платит кредит за исчезнувшую машину ростовских мошенников

Почти год назад, 13 декабря 2021 года Виктория и Максим Максимовы из города Горячий Ключ купили подержанный автомобиль в ростовском автосалоне Madjor Avto. Максим Максимов оформил автокредит под залог машины и поставил авто на учет в ГИБДД.
«В конце декабря мужу позвонили из уголовного розыска Советского района Ростова и сказали, что автосалон оказался мошенником. Попросили никаких действий не предпринимать с авто. Между собственником машины и автосалоном был оформлен агентский договор, на основании которого салон мог продать транспорт и в течении недели отдать деньги, но денег никто не увидел, так как салон скрылся», - рассказывает Виктория Максимова.
Супруги уверены, что объектом мошенничества являются именно денежные средства. Как считает Виктория, автомобиль салону для реализации предоставили на законных основаниях.
Машину Максимовых, которая оказалась в центре непростой якобы мошеннической схемы - на следующий день после звонка из уголовного розыска отвезли на штрафстоянку.
«Уже почти год мы платим кредит в размере 28 тысяч рублей. В течении трех месяцев нам не хотели предоставлять номер уголовного дела, пока муж с юристом не поехали в Ростов. На заявление юриста из отдела были лишь отписки», — возмущается супруга несостоявшегося автовладельца Виктория Максимова.
Суд признал Максима добросовестным приобретателем в апреле 2022 года. Изъятие автомобиля объяснили тем, что он является вещественным доказательством и должен храниться на специальной стоянке.
«Из прокуратуры Советского района написали, что авто передано прежнему собственнику на ответственное хранение. Правда, где именно, было не ясно. В середине июня каким-то непонятным образом бывший собственник поставил машину на учет без решения суда», – рассказывает Виктория Максимова.
Корреспондент RostovGazeta связался с пресс-службой МВД по Ростовской области, но оперативные подробности по делу на момент публикации текста получить не удалось. Журналист направил официальный запрос.
«Дело очень громкое, было похищено более 100 миллионов рублей, но никто не предает его огласке. Подозреваем, что именно в нашем деле есть чья-либо заинтересованность, поскольку писали везде. Везде идут отписки, никакой конкретики, о том, что автомобиль был передан прежнему владельцу. Нас никто не оповещал, куда обращаться – непонятно. Органы, к сожалению, не работают», – возмущается девушка.
«С августа якобы разыскивают авто, при этом машина передвигается в городе и попадает под камеры регулярно», - рассказывает девушка.
Корресподенту RostovGazeta в суде объяснили, что причину отказа в ответе на запросы Максимовых. По предоставленным супругами документами, причина отказа в возбуждении уголовного дела и рассмотрении исков кроется в том, что суд осуществляет только надзорную функцию, а по факту бездействия нужно обращаться в другие ведомства.
«Прокуратура, в свою очередь, говорит, что орган следствия делает все возможное. Получается замкнутый круг», - говорит Максим Максимов.
При этом автомобиль свободно передвигается по Ростову, регулярно Максиму поступают уведомления о штрафах с фотографией машины и адресом, где правонарушение было зафиксировано. Последнее из таких уведомлений о превышении скорости, зафиксированном 15 ноября на проспекте Шолохова пришло собеседнику 29 ноября.
Пока следователи разыскивают регулярно нарушающий правила ПДД автомобиль, супруги Максимовы продолжают выплачивать кредит за автомобиль, который у них изъяли.
Ранее RostovGazeta писала о том, что чиновницу будут судить в Ростовской области за махинации с автоклубом на 2,7 миллиона рублей.
Также ранее в Ростове огласили приговор Петру Пыригу, который пытался получить от бизнесмена Варшавского 1,5 миллиона долларов, пообещав помочь ему с освобождением.