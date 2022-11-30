Зарождение складского учета в торговле

Одной из таких современных программ складского учета является Инфо-Предприятие. В ней реализованы все новейшие тенденции в области автоматизации. При этом этот программный комплекс постоянно обновляется и совершенствуется. Раз за разом в нём появляются как новые функции, так и улучшаются существующие. Пользователи программы регулярно получают обновления через Интернет, что позволяет им двигаться в ногу со временем вместе с Инфо-Предприятием.