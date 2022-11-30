Зарождение складского учета в торговле

Прогресс человечества в эпоху информационных технологий очевиден! Эволюция коснулась всех сфер частной и хозяйственной жизни, не обошла стороной и такой важный аспект, как торговлю.
Сегодня складской учет в торговле — не роскошь, а необходимость. Специализированное ПО упрощает работу учетчика, делая её необременительной и эффективной.
Но такое очевидное благо предприниматель получил относительно недавно. Например, в России первые официальные программы учета товара на складе в «пионерской» desktop-версии стали появляться в начале 90-х. В развитых странах это произошло раньше — в 70-80-х годах.
А как же тогда велся складской учет лет 50, 500, тысячу лет назад? О, это весьма занятная страница истории, начавшейся вместе с осознанной людьми необходимости как-то унифицировать размещение продовольствия, шкур, а также других готовых к продаже изделий в одном месте!
Кого можно считать основателем складского товароучета
Достоверно известно, что организованным ведением складского учета занимались еще древние египтяне. По сохранившимся архаичным источникам можно сделать однозначные выводы о прекрасно налаженной системе хранения! Во всех крупных полисах Древнего Египта того времени строились отдельные помещения — либо конкретно под определенные изделия, либо с зонированием и соблюдение товарного соседства.
Уже тогда древнеегипетские торговцы придумали цветовое кодирование запасов. И изобретением пользовались другие, не менее цивилизованные, народности:
В одном только Древнем Риме построено 300 складов с дренажом и вентиляцией!
Крах империй и… складского дела
Бурная, отлично налаженная, торговля внутри Древних Египта, Рима, Греции превратилась в хаос в 476 году н. э. — в день, когда Одоакр (вождь германских завоевателей) сверг Ромула Августа — последнего императора Западной Римской империи. Римская империя пала, а вместе с ней разрушились механизмы четкой, как часы, дистрибуции и логистики.
… Европейский континент на несколько веков утратил цивилизованные инструменты организации хранения зерна, тканей, овощей — чего угодно. Если характеризовать происходящее со стороны, то ситуацию с торговлей в Постклассический период (исторический промежуток между Античностью и Средневековьем) можно назвать тотальной дезорганизацией. Каждый торговец делал то, что считал нужным, опираясь лишь на свои собственные знания и опыт.
Возрождение товароучета в Европе и США X–XX веков
Тон на унификацию логистики задала в 10 веке Италия: именно в ее венецианском порту реанимировали, реформировали и усовершенствовали складскую систему Античности. Свою лепту в общее дело внесли торговцы Франции, Англии и других стран Европы.
Самосовершенствование складской системы Соединенных Штатов Америки началось со строительством колониальных поселков в 17 веке. А первые аналоги современных складских комплексов появились в США уже в 30-е прошлого столетия.
… Конечно, тогда можно было только мечтать о компьютерных программах, обеспечивающих бесперебойность работы и выстраивающих все звенья цепочки «от производителя к потребителю» в единую логичную конструкцию. Рабочие вручную обеспечивали крупным хранилищам три их неизменившихся за тысячелетия функции:
А что же в наше время?
В наше время информационных технологий в основе складского учета лежит автоматизация с помощью программных и аппаратных средств. Множество программ для компьютеров, планшетов, смартфонов позволяют решать вопросы учета, анализа товародвижения.
Одной из таких современных программ складского учета является Инфо-Предприятие. В ней реализованы все новейшие тенденции в области автоматизации. При этом этот программный комплекс постоянно обновляется и совершенствуется. Раз за разом в нём появляются как новые функции, так и улучшаются существующие. Пользователи программы регулярно получают обновления через Интернет, что позволяет им двигаться в ногу со временем вместе с Инфо-Предприятием.
Инфо-Предприятие предлагается разработчиком в трех разных вариантах поставки: ПРОФ — профессиональном решении для требовательных клиентов, Стандарт — экономичном варианте с основными функциями и FREE — однопользовательской версии для начинающих компаний и индивидуальных предпринимателей.
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