Подорожать должны все виды коммунальных услуг. По информации 1Rnd, которое сделало запрос в МинЖКХ региона, индексация составит до 8,9% в большую сторону.
За электричество местные жители будут платить от 3,36 до 6,73 рубля за киловатт-час в зависимости от места проживания. Стоимость газа увеличится на 8,5% — до 7,5 рубля за кубометр.
«Коммуналка на 9%, следом повышение цен в магазинах где-то на 15%, и многое другое..... Вернее все… Бедная зарплата, выдохлась уже…», — пишут ростовчане в соцсетях.
«Самое высокое повышение у нас в Ростове по сравнению с другими регионами. Почему так происходит?», — интересуются горожане.
«Все подорожало в два раза, а зарплата не поднимается. Почему заработные платы в два раза не поднимут», — возмущаются местные жители.