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«Зарплата выдохлась уже»: ростовчане высказались о повышение тарифов ЖКХ до 9%

Сегодня, 11:25
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане высказались о повышении тарифов ЖКХ до 9%

Ростовчан разозлили новые повышения тарифов ЖКХ до 9%

Жители Ростовской области оказались возмущены повышением с 1 декабря тарифов на услуги ЖКХ, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Подорожать должны все виды коммунальных услуг. По информации 1Rnd, которое сделало запрос в МинЖКХ региона, индексация составит до 8,9% в большую сторону.

За электричество местные жители будут платить от 3,36 до 6,73 рубля за киловатт-час в зависимости от места проживания. Стоимость газа увеличится на 8,5% — до 7,5 рубля за кубометр.

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«Коммуналка на 9%, следом повышение цен в магазинах где-то на 15%, и многое другое..... Вернее все… Бедная зарплата, выдохлась уже…», — пишут ростовчане в соцсетях.

«Самое высокое повышение у нас в Ростове по сравнению с другими регионами. Почему так происходит?», — интересуются горожане.

«Все подорожало в два раза, а зарплата не поднимается. Почему заработные платы в два раза не поднимут», — возмущаются местные жители.

 

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#Илья Протвинов#ЖКХ#Тарифы#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика
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