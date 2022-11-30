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Здоровье онкобольного заключенного с метастазами снова проверит медкомиссия в Ростове

Сегодня, 19:58
Фото: 1MI
В отношении заключенного Вячеслава Новикова, у которого три медкомиссии из разных городов подтвердили наличие тяжелой формы рака с метастазами, будет проведено повторное медицинское освидетельствование. Об этом сообщил RostovGazeta зять осужденного, Алексей Глинских.

Напомним, что пенсионер Вячеслав Новиков находится под стражей с тяжелейшим заболеванием - раком с метастазами. Эта онкопатология, по словам его родных, подтверждена тремя медкомиссиями из разных городов.

Родственники уверенны, что согласно этому документу, заключенному с онкопатологией четвертой степени требуется освобождение. Однако с апреля 2022 года и до сих пор Новиков пребывает в местах лишения свободы.

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По словам зятя пенсионера, добиться ответа на вопрос, почему Новикова до сих пор не освободили, помог депутат. В ответе на депутатский запрос было разъяснено, что в мае 2022 года осужденному, по его заявлению, было проведено медицинское освидетельствование. Оно должно было подтвердить наличие у Новикова тяжелого заболевания, препятствующему отбыванию наказания.

Однако у врачей, видимо, возникли противоречия. Новикову назначили дополнительные лабораторные исследования. В связи с этим вопрос о его освобождении от наказания из-за болезни должен был разрешиться на заседании Октябрьского районного суда Ростова 24 ноября.

«Суд состоялся. Нам сообщили что МОТБ-19 назначила на 7 декабря проведение ядерной томограммы. Но где и как ее будут проводить, нам не сказали. И даже не выдали на руки никакого документа. Поэтому остается только догадываться, что будет дальше», - говорит Алексей Глинских.

 

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Следующее заседание суда, на котором будет решаться вопрос об освобождении из-под стражи по болезни Вячеслава Новикова, назначено на 16 декабря. Однако на положительный исход  родные заключенного уже не надеются.

«Мы подозреваем, что МОТБ-19 собирается подделать медицинские документы. А именно, перевести человека с четвертой стадии онкологии на третью», — делится личными мыслями Алексей.

На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, на каком основании возникли такие подозрения, собеседник уклончиво ответил, что «мир не без добрых людей». 

 

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Добиться комментария в МОТБ-19 о состоянии здоровья заключенного Вячеслава Новикова корреспонденту RostovGazeta не удалось.

«Раз вы пресса, значит нужно обратиться в наш отдел прессы с официальным запросом. Они дадут официальный ответ», - сообщил дежурный части.

Однако 15 ноября 2022 года редакция RostovGazeta направляла официальный запрос по поводу состояния здоровья Вячеслава Новикова начальнику ГУФСИН по Ростовской области. Официальный ответ не последовал. Информация уточняется. 

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