Здоровье онкобольного заключенного с метастазами снова проверит медкомиссия в Ростове

По словам зятя пенсионера, добиться ответа на вопрос, почему Новикова до сих пор не освободили, помог депутат. В ответе на депутатский запрос было разъяснено, что в мае 2022 года осужденному, по его заявлению, было проведено медицинское освидетельствование. Оно должно было подтвердить наличие у Новикова тяжелого заболевания, препятствующему отбыванию наказания.