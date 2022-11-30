«Здравсити»: Услуга доставки лекарств набирает популярность в Ростове-на-Дону

Руководитель проекта «Здравсити» Даурен Абеуов заявил, что повышение численности заказов на доставку медикаментов на дом связано в том числе и с широким покрытием территорий. Доставка охватывает на сегодня около 70 процентов населения страны, включая жителей городов, население которых насчитывает от 30 тысяч человек. Среди курьеров наблюдается готовность работать на территориях от Астрахани до Архангельска, от Калининграда до Владивостока.