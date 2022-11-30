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«Здравсити»: Услуга доставки лекарств набирает популярность в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:30
Фото: предоставлено пресс службой Здравсити
Ростов-на-Дону попал в тройку городов, в которых особенно востребована на сегодняшний день курьерская доставка медикаментов. Таковы данные исследования продаж маркетплейса "Здравсити" с начала уходящего года во всех российских субъектах.

На лидирующих позициях оказались также Санкт-Петербург и Красноярск. Данные онлайн-сервиса свидетельствуют о том, что спрос на услугу курьерской доставки возрастает в начале зимы. В периоды вирусных и простудных заболеваний он растет впятеро по сравнению с летом.

Ростовчане приобретают с доставкой преимущественно безрецептурные препараты для лечения сердечно-сосудистых патологий, ОРЗ и ОРВИ, а также витамины и спазмолитические средства.

Курьерскую доставку медикаментов ввели в Ростовской области в начале минувшего года. Услуга доступна на данный момент для жителей Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Шахт, Волгодонска, Аксая, Батайска, Азова, Новочеркасска и Таганрога. «Здравсити» обеспечивает доставку заказов клиентов не только собственной службой, но и с привлечением курьеров, работающих в «Яндекс.Такси».

Руководитель проекта «Здравсити» Даурен Абеуов заявил, что повышение численности заказов на доставку медикаментов на дом связано в том числе и с широким покрытием территорий. Доставка охватывает на сегодня около 70 процентов населения страны, включая жителей городов, население которых насчитывает от 30 тысяч человек. Среди курьеров наблюдается готовность работать на территориях от Астрахани до Архангельска, от Калининграда до Владивостока.

Рецептурные лекарства на дом не доставляют. Их заказ возможен в интернет-аптеках, однако исключительно с самовывозом из ближайших аптек. Ожидается, что ситуация вскоре изменится: президент РФ Владимир Путин подписал недавно закон, регламентирующий дистанционную продажу рецептурных медикаментов. На начальном этапе их реализацию начнут с 1 марта 2023 года в качестве эксперимента в Москве, Подмосковье и Белгородской области. В дальнейшем практика распространится на все субъекты РФ. 

#Светлана Павлова
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