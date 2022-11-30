Аналогичные различия в стоимости будут наблюдаться в обеспечении отопления и горячего водоснабжения организациями «Теплокоммунэнерго» и «Ростовские тепловые сети». С 1 декабря «Теплокоммунэнерго» будет поставлять услуги населению по цене более трех тысяч рублей за гигакалорию, а стоимость теплоносителя составит 76,36 рубля за кубометр. «РТС» оценил гигакалорию в 2,27 тысячи рублей, а тариф на теплоноситель составит 54,3 рубля.