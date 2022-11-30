Портал 1Rnd сделал запрос в министерство и выяснил, как будет выглядеть обновленная сетка тарифов с 1 декабря.
Так, согласно данным отраслевого ведомства, все услуги ЖКХ подорожают до 8,9%. За этим последует повышение тарифов на электричество, которое теперь в зависимости от зоны проживания и использования электроплит будет обходиться населению от 3,36 до 6,73 рубля за киловатт-час.
Стоимость газа вырастет на 8,5%, из-за чего в кубометр газа будет стоить около 7,5 рубля жителям квартир с газовыми плитами и водонагревателями, а в 7,33 тысячи рублей обойдется тысяча кубометров газа для домов с газовым отоплением.
Стоимость холодного водоснабжения, канализации будет обходиться примерно в 51,6 рубля за кубометр в зависимости от ресурсоснабжающей организации и населенного пункта, а услуги водоотведения оценили в 36,1 рубля за кубометр.
Аналогичные различия в стоимости будут наблюдаться в обеспечении отопления и горячего водоснабжения организациями «Теплокоммунэнерго» и «Ростовские тепловые сети». С 1 декабря «Теплокоммунэнерго» будет поставлять услуги населению по цене более трех тысяч рублей за гигакалорию, а стоимость теплоносителя составит 76,36 рубля за кубометр. «РТС» оценил гигакалорию в 2,27 тысячи рублей, а тариф на теплоноситель составит 54,3 рубля.
Напомним, подорожание тарифов объяснили необходимостью оказания качественных услуг населению и действием санкций, но это все равно заинтересовало ФАС.