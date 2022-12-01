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Бетонными блоками укрепили главную елку в Ростове, чтобы ее не унесло ветром

Сегодня, 08:09
Фото: rostovgazeta.ru
Чтобы ёлка не упала её придавили бетонными блоками в Ростове

Главную елку в Ростове укрепили бетонными блоками после падения в начале 2022 года

В Ростове-на-Дону в этом году главную новогоднюю елку решили укрепить бетонными блоками, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Уже начались монтажные работы на площади перед парком имени Максима Горького. В основании конструкции оказались большие бетонные блоки. 

Высота елки будет достигать 24 метров, ее полностью украсят к 10 декабря. На ней появятся иллюминация и светодиодные игрушки. 

Фото: rostovgazeta.ru
Когда в Ростове-на-Дону установят главную новогоднюю елку
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Активная подготовка в городе к Новому году началась в четверг, 1 декабря. Сейчас во всех районах начали ставить елки.

Напомним, что в начале этого года главная новогодняя ель рухнула из-за сильного ветра. Медицинская помощь никому не потребовалась. 

 

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