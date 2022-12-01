Бетонными блоками укрепили главную елку в Ростове, чтобы ее не унесло ветром

Уже начались монтажные работы на площади перед парком имени Максима Горького. В основании конструкции оказались большие бетонные блоки.
Высота елки будет достигать 24 метров, ее полностью украсят к 10 декабря. На ней появятся иллюминация и светодиодные игрушки.
Активная подготовка в городе к Новому году началась в четверг, 1 декабря. Сейчас во всех районах начали ставить елки.
Напомним, что в начале этого года главная новогодняя ель рухнула из-за сильного ветра. Медицинская помощь никому не потребовалась.