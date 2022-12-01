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Более 40% ростовчан признались в зависимости от смартфона и Интернета

Сегодня, 15:10
Фото: pxhere.com
В Ростове и других городах России 43% жителей признали, что зависят от смартфона и доступа к Интернету, об этом сообщили аналитики сервиса SuрerJob.

Сервис провел опрос среди 1,6 тысячи респондентов в 368 городах страны, чтобы выяснить, как доля населения имеет digital-зависимость. 

В итоге 43% опрошенных согласились с тем, что зависят от технологий и интернета, при этом 12% респондентов признали эту проблему, а 31% не были до конца уверены, можно ли это назвать зависимостью. 

Еще 38% до конца не уверены, что у них есть зависимость от гаджетов, и только 19% полностью отрицали это. Интересной тенденцией стало и то, что в зависимости от гаджетов чаще признавались люди с заработком от 25 до 35 тысяч рублей. 

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Также 56% опрошенных признавали, что не практикуют «цифровой детокс» и не отказываются от использования гаджетов и интернета на какое-либо время, а 18% заявили, что нуждаются в этом ежедневно. 

Ранее 69% пользователей интернета заявили, что общаться в соцсетях легче, чем в жизни.

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