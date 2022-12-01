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Часть многоэтажки осыпалась на машину и проломила ей крышу в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:33
Фото: ВК "Это Ростов"
Часть многоэтажки осыпалась на машину и проломила ей крышу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на припаркованный автомобиль упала часть облицовки дома и повредила его, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился в одном из дворов на проспекте Шолохова. Здесь кусок каменной облицовки рухнул на Mitsubishi Lancer.

«Из-за этого автомобилю проломило крышу», — написал автор. О пострадавших информации не поступало.

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«Не ходите под домами так близко», — призвали пользователи в комментариях. 

«Хорошо, что голову никому не проломил», — заявили ростовчане. Другие заметили, что водитель оставил машину на тротуаре и допущенное им нарушение привело к таким последствиям.

Ранее рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей в Батайске ночью 26 ноября.

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