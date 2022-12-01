Часть многоэтажки осыпалась на машину и проломила ей крышу в Ростове-на-Дону

Инцидент случился в одном из дворов на проспекте Шолохова. Здесь кусок каменной облицовки рухнул на Mitsubishi Lancer.
«Из-за этого автомобилю проломило крышу», — написал автор. О пострадавших информации не поступало.
«Не ходите под домами так близко», — призвали пользователи в комментариях.
«Хорошо, что голову никому не проломил», — заявили ростовчане. Другие заметили, что водитель оставил машину на тротуаре и допущенное им нарушение привело к таким последствиям.
Ранее рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей в Батайске ночью 26 ноября.