Чернышенко: За 2 года ЦУРы помогли принять более 1 000 управленческих решений

По словам заместителя главы Кабинета министров Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, за два года ЦУРы построили качественную вертикаль коммуникации власти с населением на всех уровнях. Так, в 2,5 раза снизилось время отработки обращений.
Отметим, что центры управления регионами к первому декабря 2020 года были созданы в каждом субъекте РФ по поручению президента Владимира Путина. Координирует работу 84 центров управления регионами АНО «Диалог Регионы».
В ЦУРы поступают вопросы граждан по всем темам, связанным с жизнью региона, и быстро отрабатываются. Центры управления регионами функционируют как в субъектах государства, так и в 530 его муниципальных образованиях.
К системе мониторинга ЦУРов подключились порядка 6 500 пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных структур и более 100 000 государственных пабликов. Продолжается деятельность по подключению к обратной связи коммерческих компаний, которые предоставляют услуги людям. На данный момент к системе подключились 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Важность работы с обратной связью возвели в ранг ключевых показателей эффективности деятельности органов власти. К примеру, в некоторых субъектах РФ зарплата чиновников уже коррелирует с показателями качества и скорости ответов жителям.
По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, первоначальная задача ЦУРов заключалась в содействии цифровой трансформации российских регионов. Эпидемия коронавируса существенно ускорила переход общения населения и государственных служащих в цифровой формат, поэтому создание сети центров управления регионами было крайне своевременным.
Региональные власти смогли сохранить хорошее качество коммуникации с людьми в сложившихся условиях, а также появились новые форматы, начиная от прямых эфиров чиновников в социальных сетях и заканчивая принятием федерального закона о государственных пабликах.