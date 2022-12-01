rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Чернышенко: За 2 года ЦУРы помогли принять более 1 000 управленческих решений

Сегодня, 14:58
Фото: pxhere.com
На основе аналитики центров управления регионами (ЦУР) за два года было принято свыше 1000 управленческих решений в различных сферах - жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обеспечение, благоустройство.

По словам заместителя главы Кабинета министров Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, за два года ЦУРы построили качественную вертикаль коммуникации власти с населением на всех уровнях. Так, в 2,5 раза снизилось время отработки обращений.

Отметим, что центры управления регионами к первому декабря 2020 года были созданы в каждом субъекте РФ по поручению президента Владимира Путина. Координирует работу 84 центров управления регионами АНО «Диалог Регионы».

В ЦУРы поступают вопросы граждан по всем темам, связанным с жизнью региона, и быстро отрабатываются. Центры управления регионами функционируют как в субъектах государства, так и в 530 его муниципальных образованиях.

К системе мониторинга ЦУРов подключились порядка 6 500 пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных структур и более 100 000 государственных пабликов. Продолжается деятельность по подключению к обратной связи коммерческих компаний, которые предоставляют услуги людям. На данный момент к системе подключились 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Важность работы с обратной связью возвели в ранг ключевых показателей эффективности деятельности органов власти. К примеру, в некоторых субъектах РФ зарплата чиновников уже коррелирует с показателями качества и скорости ответов жителям.

По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, первоначальная задача ЦУРов заключалась в содействии цифровой трансформации российских регионов. Эпидемия коронавируса существенно ускорила переход общения населения и государственных служащих в цифровой формат, поэтому создание сети центров управления регионами было крайне своевременным.

Региональные власти смогли сохранить хорошее качество коммуникации с людьми в сложившихся условиях, а также появились новые форматы, начиная от прямых эфиров чиновников в социальных сетях и заканчивая принятием федерального закона о государственных пабликах.

Подпишитесь
В Ростовской области с 1 декабря повысили тарифы на услуги ЖКХ на 9%
Сегодня, 04:51
Лживый одиночка: ростовский психолог рассказал, как мультики влияют на ребенка
30 ноября 20:09
В Ростове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю девушку на переходе 30 ноября
Сегодня, 05:20
В Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре
Сегодня, 06:50
Власти в Ростове отсудили 8,5 млн рублей у Агентства развития платежных систем
Сегодня, 07:04
Синоптик Елена Назарова предупредила ростовчан о метелях и гололеде в декабре
Сегодня, 07:25