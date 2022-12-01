«Единая Россия» выразила благодарность волонтерам в свой день рождения

Андрей Турчак в своей речи напомнил, что «Единая Россия» совместно с волонтерами, общественниками, бизнесменами с самого начала СВО помогает людям, военнослужащим, бойцам народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, а также Вооруженным силам РФ. Об это пишет сайт ER.RU.