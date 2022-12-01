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«Единая Россия» выразила благодарность волонтерам в свой день рождения

Сегодня, 18:02
Фото: ER.RU
«Единая Россия» 1 декабря, в рамках празднования своего дня рождения, выразила благодарность присоединившимся к гуманитарной миссии партии волонтерам и благотворителям. С ними пообщались главы отделений партии во всех областях страны, в том числе в новых регионах.

В центральном исполкоме «Единой России» встречу с волонтерами провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак.

На мероприятии Медведев заявил, что волонтерская деятельность партии масштабно развернулась в период пандемии, а в ходе СВО еще больше расширилась. Добровольцы оказывают помощь нуждающимся, руководствуясь не должностными обязанностями, а по зову сердца.

Председатель партии поблагодарил волонтеров за отзывчивость, доброту, щедрость, за все полезные дела. Он выразил надежду, что они и дальше будут помогать людям, выполняя высокую миссию служения Отчизне.

Андрей Турчак в своей речи напомнил, что «Единая Россия» совместно с волонтерами, общественниками, бизнесменами с самого начала СВО помогает людям, военнослужащим, бойцам народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, а также Вооруженным силам РФ. Об это пишет сайт ER.RU.

Секретарь генсовета поблагодарил волонтерские организации и общественников за поддержку и содействие в гуманитарных проектах.

Депутат Донского заксобрания, руководитель региональной приемной «Единой России», заместитель секретаря Ростовского регионального отделения партии Светлана Пискунова поблагодарила всех, кто участвует в гуманитарной миссии «Единой России» – жителей Дона, депутатов и волонтеров, активистов «Молодой гвардии», сторонников партии, партнеров из штаба #МыВместе.

         «Вместе нам удалось оказать большую помощь тем жителям Донбасса, кто нашел кров в Ростовской области. Кроме того, мы продолжаем формировать гуманитарные конвои в распределительные центры «Единой России» в народных республиках и на освобожденных территориях, доставляя людям самое необходимое: продукты, одежду, медикаменты, детские товары, средства гигиены», – напомнила она. 

         В Ростовской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России», куда уже поступило свыше 900 обращений. Добровольцы содействуют в решении бытовых и других вопросов, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных. 

Также с начала частичной мобилизации фракция «Единая Россия» в Заксобрании Ростовской области передала бойцам на передовой транспорт, квадрокоптеры, рации, продукты и теплые вещи.

«Этот год показал крепкое единство и силу духа народа, сплотил людей вокруг национального лидера и поставленных им задач по защите интересов страны», – отметила парламентарий.

#Общество
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