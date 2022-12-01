«Единая Россия» выразила благодарность волонтерам в свой день рождения

В центральном исполкоме «Единой России» встречу с волонтерами провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак.
На мероприятии Медведев заявил, что волонтерская деятельность партии масштабно развернулась в период пандемии, а в ходе СВО еще больше расширилась. Добровольцы оказывают помощь нуждающимся, руководствуясь не должностными обязанностями, а по зову сердца.
Председатель партии поблагодарил волонтеров за отзывчивость, доброту, щедрость, за все полезные дела. Он выразил надежду, что они и дальше будут помогать людям, выполняя высокую миссию служения Отчизне.
Андрей Турчак в своей речи напомнил, что «Единая Россия» совместно с волонтерами, общественниками, бизнесменами с самого начала СВО помогает людям, военнослужащим, бойцам народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, а также Вооруженным силам РФ. Об это пишет сайт ER.RU.
Секретарь генсовета поблагодарил волонтерские организации и общественников за поддержку и содействие в гуманитарных проектах.
Депутат Донского заксобрания, руководитель региональной приемной «Единой России», заместитель секретаря Ростовского регионального отделения партии Светлана Пискунова поблагодарила всех, кто участвует в гуманитарной миссии «Единой России» – жителей Дона, депутатов и волонтеров, активистов «Молодой гвардии», сторонников партии, партнеров из штаба #МыВместе.
«Вместе нам удалось оказать большую помощь тем жителям Донбасса, кто нашел кров в Ростовской области. Кроме того, мы продолжаем формировать гуманитарные конвои в распределительные центры «Единой России» в народных республиках и на освобожденных территориях, доставляя людям самое необходимое: продукты, одежду, медикаменты, детские товары, средства гигиены», – напомнила она.
В Ростовской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России», куда уже поступило свыше 900 обращений. Добровольцы содействуют в решении бытовых и других вопросов, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных.
Также с начала частичной мобилизации фракция «Единая Россия» в Заксобрании Ростовской области передала бойцам на передовой транспорт, квадрокоптеры, рации, продукты и теплые вещи.
«Этот год показал крепкое единство и силу духа народа, сплотил людей вокруг национального лидера и поставленных им задач по защите интересов страны», – отметила парламентарий.