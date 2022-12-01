Глава Подмосковья побеседовал с женами участников СВО

Воробьев заявил, что он знает о проблемах, которые были в военном городке. Их уже удалось решить. Власти станут оперативно помогать супругам военных решать бытовые вопросы. Об этом пишет newizv.ru.
Жена офицера Екатерина выросла в семье военных. Сегодня она в декретном отпуске. Женщина ремонтирует квартиру. В свободное время она занимается рукоделием.
Екатерина передала главе региона от всех жен подарок - брошь с буквой Z в цветах георгиевской ленточки. Женщины утверждают, что их мужья просили поблагодарить Воробьева за поддержку.
Другая участница встречи, Евгения, в настоящее время не работает. Она занимается маленькой дочкой. В гарнизоне девушка собирает помощь военным. На передовую идут деньги, посылки с едой и вещами.
Жена военного, Анна, рассказала о позитивных переменах, происходящих в военном городке. Специалисты провели работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Рабочие починили лифты и детскую игровую площадку, сделали освещение.
Женщины попросили главу Подмосковья помочь создать в Наро-Фоминской областной больнице собственную лабораторию. В настоящее время им приходится долго ждать результатов анализов. Воробьев обещал дать все необходимые поручения. Вопрос проработают.
Кроме того, участники встречи попросили губернатора ускорить темпы ремонтных работ в гарнизонном спортивном клубе. Там будут заниматься дети военнослужащих.
На встрече супруги ветеранов боевых действий пожаловались, что они не могут получить положенную льготу на оплату коммунальных услуг. Адрес по прописке не совпадает с адресом проживания. Документ о социальном найме не основание для льготы.
На встрече жен военных с губернатором присутствовал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ. Он пояснил, что проблемы с регистрацией в скором времени чиновники проработают вместе с представителями органов социальной защиты.