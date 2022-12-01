Глава РЭО Буцаев: ESG зародился в России ещё в 70-е годы

Для получения эффективной системы сбора отходов нужно обеспечить выгодные в экономическом плане условия ведения деятельности. Поэтому работа в РЭО ведется сразу в нескольких направлениях. Механизм расширенной ответственности производителей (РОП), запущенный с 2015 года, совершенствуется в рамках поручения зампредседателя российского правительства Виктории Абрамченко. Результатом этой работы станет рост доли утилизации ТКО за счет предоставления мер поддержки утилизаторам в виде экологического сбора. Об этом пишет 360tv.ru.