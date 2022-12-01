rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава РЭО Буцаев: ESG зародился в России ещё в 70-е годы

Сегодня, 15:48
Фото: reo.ru
Понятия ESG, политика устойчивого развития были известны еще в советские времена. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, выступая в Нижнем Новгороде на ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ».

Денис Буцаев пояснил, что аббревиатура ESG в РФ появилась сравнительно недавно, но сам институт, последовательная политика устойчивого развития начали развиваться в России уже в 70-е годы. Главным образом она затрагивала сферы управления и экономики. 

Глава РЭО выразил удовлетворение по поводу того, что за последние десятилетия новым фактором стала экология, и посетовал, что данная сфера оказалась вовлеченной в ESG уже с негативной повесткой. 

Для получения эффективной системы сбора отходов нужно обеспечить выгодные в экономическом плане условия ведения деятельности. Поэтому работа в РЭО ведется сразу в нескольких направлениях. Механизм расширенной ответственности производителей (РОП), запущенный с 2015 года, совершенствуется в рамках поручения зампредседателя российского правительства Виктории Абрамченко. Результатом этой работы станет рост доли утилизации ТКО за счет предоставления мер поддержки утилизаторам в виде экологического сбора. Об этом пишет 360tv.ru.

Буцаев отметил, что в этом плане ESG является актуальным с точки зрения повышения внимания к накопленному опыту. Он подчеркнул, что применение ESG в существующих условиях стало довольно практичной и вполне достижимой задачей.

Подпишитесь
В Ростовской области с 1 декабря повысили тарифы на услуги ЖКХ на 9%
Сегодня, 04:51
Лживый одиночка: ростовский психолог рассказал, как мультики влияют на ребенка
30 ноября 20:09
В Ростове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю девушку на переходе 30 ноября
Сегодня, 05:20
В Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре
Сегодня, 06:50
Власти в Ростове отсудили 8,5 млн рублей у Агентства развития платежных систем
Сегодня, 07:04
Синоптик Елена Назарова предупредила ростовчан о метелях и гололеде в декабре
Сегодня, 07:25