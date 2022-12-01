Глава РЭО Буцаев: ESG зародился в России ещё в 70-е годы

Денис Буцаев пояснил, что аббревиатура ESG в РФ появилась сравнительно недавно, но сам институт, последовательная политика устойчивого развития начали развиваться в России уже в 70-е годы. Главным образом она затрагивала сферы управления и экономики.
Глава РЭО выразил удовлетворение по поводу того, что за последние десятилетия новым фактором стала экология, и посетовал, что данная сфера оказалась вовлеченной в ESG уже с негативной повесткой.
Для получения эффективной системы сбора отходов нужно обеспечить выгодные в экономическом плане условия ведения деятельности. Поэтому работа в РЭО ведется сразу в нескольких направлениях. Механизм расширенной ответственности производителей (РОП), запущенный с 2015 года, совершенствуется в рамках поручения зампредседателя российского правительства Виктории Абрамченко. Результатом этой работы станет рост доли утилизации ТКО за счет предоставления мер поддержки утилизаторам в виде экологического сбора. Об этом пишет 360tv.ru.
Буцаев отметил, что в этом плане ESG является актуальным с точки зрения повышения внимания к накопленному опыту. Он подчеркнул, что применение ESG в существующих условиях стало довольно практичной и вполне достижимой задачей.