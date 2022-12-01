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Госэкспертиза одобрила капитальный ремонт здания музыкального театра в Ростове

Сегодня, 15:01
Фото: donland.ru
Госэкспертиза одобрила капитальный ремонт здания музыкального театра в Ростове
В Ростове отремонтируют «Белый рояль» — здание музыкального театра на улице Большой Садовой, сообщение об этом появилось на портале ГИС ЕГРЗ.

В среду, 30 ноября, в реестре опубликовали положительное заключение на проект капитального ремонта здания Ростовского государственного музыкального театра, расположенного на улице Большой Садовой, 134/157 в Ростове-на-Дону. 

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Управление Госэкспертизы по Ростовской области позволило музыкальному театру провести ремонт здания, а исполнителем проекта выступило ООО «Архитектурное наследие». Само здание включено в список памятников культуры, его архитекторами выступили  Л. Лобак, Г. Дуков и В. Хафизов, которые разработали проект в 70-х, однако его реализация была закончена только в 1999 году. 

Сроки и детали работ остаются неизвестными.

Ранее работники музыкального театра рассказали корреспонденту, что происходит за кулисами ростовской оперы.  

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