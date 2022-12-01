Управление Госэкспертизы по Ростовской области позволило музыкальному театру провести ремонт здания, а исполнителем проекта выступило ООО «Архитектурное наследие». Само здание включено в список памятников культуры, его архитекторами выступили Л. Лобак, Г. Дуков и В. Хафизов, которые разработали проект в 70-х, однако его реализация была закончена только в 1999 году.