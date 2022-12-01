Изменится ли сумма этих выплат, притом что теперь родители из малоимущих семей будут получать единое федеральное пособие? Подробнее читайте в нашем материале.
В начале ноября на совещании о поддержке доходов семей президент России Владимир Путин объявил о запуске нового единого пособия для нуждающихся семей с детьми. Новшество будет реализовано с будущего, 2023 года.
«Это была достаточно долгая дорога — к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», — подчеркнул глава государства.
Новшество состоит в том, что теперь семьи с низким уровнем дохода, в которых растут несовершеннолетние до 17 лет, будут получать универсальную субсидию, объединившую в себе такие выплаты, как пособие на ребенка до полутора лет, до 3 лет, пособие на несовершеннолетнего с 8 до 17 лет и ряд других.
«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — разъяснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Многие в этой связи задались вопросом — как изменится с запуском единого детского пособия система губернаторских выплат в регионе?
Прежде всего, надо отметить, что единое детское пособие будет выплачиваться из федерального бюджета (ПФР). Поэтому никакой дополнительной нагрузки на региональную казну не предусматривается.
Все губернаторские выплаты в отношении малоимущих и многодетных семей с детьми останутся в полном объеме.
Как правило, регион поддерживает выплатами семьи, которые имеют низкий уровень дохода, родителей, которые воспитывают троих и более детей, родителей инвалидов и пр.
Так, в перечень адресатов, которые смогут претендовать на пособия от губернатора региона, входят несколько категорий семей.
Если после 31 декабря 2012 г. у супругов родился третий ребенок или последующие дети, при этом средний подушевой доход заявителя должен быть ниже среднедушевого дохода населения по региону за год, предшествующий году обращения за пособием (в 2022 году такой средний региональный показатель равен 33 097,20 рубля).
В этом случае семье положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В 2022 году она равна сумме 9 658 рублей.
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В конце ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев инициировал поправки в областной закон, регулирующий данный вид выплат. Согласно законопроекту, который сейчас рассматривается Заксобранием Ростовской области, сумма ЕДВ в 2023 году будет равна 10 190 рублей. То есть будет проиндексирована на 5,5%.
Также выплату от губернатора могут получить семьи, в которых одновременно родились трое и более детей. В этом случае вручается единоразовая матпомощь в размере 73 854 рубля. Еще многодетные семьи (в которых трое детей и более) получают ЕДВ в размере 472 рубля и имеют ряд льгот.
Положена региональная выплата малообеспеченным семьям, в которых растут дети от 1 до 2 лет. Средний подушевой доход таких семей должен быть ниже прожиточного минимума (ПМ), действующего в регионе (в ноябре 2022 года это 13 085 рублей). До достижения ребенком двухлетнего возраста родители получают 936 рублей ежемесячно.
Регион также поддерживает малоимущие семьи, в которых растут несовершеннолетние. Так, ЕДВ в размере 472 рубля получают семьи, у которых средний душевой доход ниже регионального ПМ. Родители-одиночки получают 944 рубля. И матери, которые не получают алиментов от бывших мужей, получают от региона 708 рублей ежемесячно.
Материнский капитал выдается семьям не только на федеральном уровне, но и на региональном. Местные власти также заинтересованы в улучшении демографической ситуации, поэтому устанавливают ряд выплат, льгот и преференций за повышение уровня рождаемости.
В Министерстве труда уже сообщили об увеличении размера материнского капитала в 2023 году. С 1 февраля будущего года он составит 589 тысяч рублей при рождении первого ребенка (при условии, что он появился на свет в период, начинающийся с 1 января 2020 года). То есть сумма будет индексирована на 12,4 процента.
Сейчас в Ростовской области размер регионального материнского капитала составляет 130 806 тысяч рублей. Величина нового размера, который начнет действовать с 1 января 2023 года, еще не объявлена. Напомним, что право на эту выплату имеют ростовские семьи, в которых родится (или будет усыновлен) третий (четвертый и далее) ребенок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года.
Законодательством Ростовской области оказывается поддержка семьям с низким уровнем дохода, в которых воспитываются дети до 3 лет. Так, как уже отмечалось выше, малоимущие семьи ежемесячно получают ЕДВ до достижения ребенком возраста 2 лет для приобретения молочных продуктов и детского питания.
ЕДВ также положена семьям, в которых есть беременные и кормящие матери, а также дети до 3 лет. Выплата осуществляется ежемесячно. При этом беременные и кормящие женщины должны вместе с заявлением о выплате предоставить заключение лечащего врача о необходимости усиленного витаминного питания. Также молодые матери должны состоять на учете в женской консультации района проживания.
Данные виды пособий будут выплачиваться и в 2023 году. Их суммы с учетом индексации пока не известны. В 2022 году пособия составляют 936 и 1237 рублей соответственно.
Единовременное пособие при рождении ребенка — это федеральная выплата. Она на сегодняшний день составляет 20 427 рублей. Все ростовчане имеют право оформить ее в региональных центрах соцзащиты. В 2023 году оно поднимется до 23 011 рублей. На региональном уровне выплат от губернатора при рождении или усыновлении ребенка не предусмотрено.
Зато семьи Ростова при рождении младенца (в период после 1 января 2018 года) могут претендовать на ежемесячную выплату до тех пор, пока адресату не исполнится 3 лет. В ноябре 2022 года заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков сообщил, что более 37 тысяч семей региона получают такую выплату.
Также семьи с детьми могут оформить различные льготы от губернатора области. Так, многодетные семьи имеют право на льготу в 50% от оплаты услуг ЖКХ, на бесплатное предоставление земельного участка для организации фермерского или подсобного хозяйства, на предоставление бесплатного транспортного средства.
Школьники из многодетных и малообеспеченных семей вправе бесплатно обедать в школах и имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Все эти и другие льготы будут действовать и в наступающем году. Обо всех видах поддержки семей с детьми можно узнать на официальном портале правительства Ростовской области.