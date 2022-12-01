Из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться

«Вдвоем всегда легче пережить стрессовый момент. Вдвоем всегда теплее. А с регистрацией брака люди, которые даже до этого жили вместе, становятся ближе. Поэтому мужчины не раздумывая решались на отчаянный шаг - узаконить отношения. Ими двигало вовлечение своих вторых половинок в максимальный процесс сопереживания им», - резюмирует Ийя.