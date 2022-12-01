Из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться

Напомним, что в ЗАГС Ростовской области отметили рост числа заключения браков. За 10 месяцев текущего года было зарегистрировано более 24,5 тысяч браков, что на 1,9 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам экспертов, если раньше в каждом отдельном ЗАГСе за день регистрировали не более пяти браков, то после объявления частичной мобилизации, число регистраций возросло до 25.
Психолог уверена, что поводом к этому стал сильный стресс, вызванный объявлением частичной мобилизации.
«Стресс и шок всегда побуждают человека к действию. И первым радикальным действием, как правило, становится то, что можно осуществить без особых усилий», — отмечает Ийя Лемман.
По ее словам, понимая, что уходят далеко и надолго, мужчины почувствовали острую необходимость в изменении своего семейного положения.
Психолог добавляет, в прежние времена сильная половина человечества, в большинстве случаев, не хотела официальных отношений, опасаясь брать на себя ответственность. С объявлением частичной мобилизации опасения ушли на второй план, уступив место разделению тягот и забот.
«Вдвоем всегда легче пережить стрессовый момент. Вдвоем всегда теплее. А с регистрацией брака люди, которые даже до этого жили вместе, становятся ближе. Поэтому мужчины не раздумывая решались на отчаянный шаг - узаконить отношения. Ими двигало вовлечение своих вторых половинок в максимальный процесс сопереживания им», - резюмирует Ийя.