Логвиненко обещал открыть санаторий в Сочи для детей из Ростова

Это означает, что с нового года учреждение получит статус муниципального бюджетного. На его содержание власти города выделили 72 миллиона рублей.
По словам сити-менеджера, у города имеются огромные планы на развитие санатория. В нем планируется обеспечить все условия для развития талантов и способностей подрастающего поколения, организовать занятия по дополнительным общеобразовательным программам в рамках интенсивных курсов.
Каждый год в профильных сменах планируют обучать свыше 1, 4 тысячи юных ростовчан Смены эти будут посвящены лидерам школьного самоуправления, юным экологам, спортсменам, юнармейцам и так далее.
Во время пребывания в санатории детей обеспечат пятиразовым питанием, они смогут принимать участие в досуговых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, экскурсиях.
В муниципальном санатории «Смена» будет использоваться опыт Всероссийского детского центра «Орленок».