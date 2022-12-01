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Логвиненко обещал открыть санаторий в Сочи для детей из Ростова

Сегодня, 13:26
Фото: Brisbane City Council/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Дети из Ростова смогут отдыхать летом в Сочи
Находящийся в Лазаревском районе Сочи санаторий «Смена» для детей с 1 января перейдет в ведомство Управления образования Ростова-на-Дону, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Это означает, что с нового года учреждение получит статус муниципального бюджетного. На его содержание власти города выделили 72 миллиона рублей.

По словам сити-менеджера, у города имеются огромные планы на развитие санатория. В нем планируется обеспечить все условия для развития талантов и способностей подрастающего поколения, организовать занятия по дополнительным общеобразовательным программам в рамках интенсивных курсов.

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Каждый год в профильных сменах планируют обучать свыше 1, 4 тысячи юных ростовчан Смены эти будут посвящены лидерам школьного самоуправления, юным экологам, спортсменам, юнармейцам и так далее.

Во время пребывания в санатории детей обеспечат пятиразовым питанием, они смогут принимать участие в досуговых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, экскурсиях.

В муниципальном санатории «Смена» будет использоваться опыт Всероссийского детского центра «Орленок».

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#Анна Петрова
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