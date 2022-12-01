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Логвиненко обещал закончить ремонт ЦГБ в Ростове в 2023 году

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI
Капремонт Центральной городской больницы в Ростове завершится в 2023 году
В Ростове-на-Дону дополнительно выделили более 166 миллионов рублей на капремонт Центральной городской больницы, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Все работы должны завершиться в следующем году. Но точной даты пока не называется.

Кроме того, в 2023 году закончат работы по обновлению филиала городской поликлиники № 1 за 62 миллиона рублей. Уже усилили конструкции подвала и первого этажа, провели демонтаж кирпичной кладки.

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Алексей Логвиненко напомнил, что с нового года все учреждения здравоохранения перейдут в подчинение области. Он пообещал, что качество оказания медицинской помощи от этого хуже не станет. 

Ранее появилась информация, что в Ростове потратят на проекты ремонта двух памятников архитектуры 29,7 млн рублей.

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