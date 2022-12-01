Все работы должны завершиться в следующем году. Но точной даты пока не называется.
Кроме того, в 2023 году закончат работы по обновлению филиала городской поликлиники № 1 за 62 миллиона рублей. Уже усилили конструкции подвала и первого этажа, провели демонтаж кирпичной кладки.
Алексей Логвиненко напомнил, что с нового года все учреждения здравоохранения перейдут в подчинение области. Он пообещал, что качество оказания медицинской помощи от этого хуже не станет.
Ранее появилась информация, что в Ростове потратят на проекты ремонта двух памятников архитектуры 29,7 млн рублей.