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Маршрут троллейбуса № 7 в Ростове изменят с 1 декабря

Сегодня, 06:40
Фото: rostov-gorod.ru
Маршрут троллейбуса № 7 в Ростове изменят с 1 декабря
В Ростове поменяется схема маршрута троллейбуса № 7, рассказали в департаменте транспорта города.

С 1 декабря по новому маршруту будет ходить троллейбус №7. Теперь он будет двигаться с Сельмаша по проспекту Ленина, далее по проспекту Будённовскому до Центрального рынка. До нынешних изменений троллейбус делал заезд на левый берег Дона к Гребному каналу.

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Уточняется, что маршрут поменяли для организации полной зарядки аккумуляторных батарей автономного хода. Троллейбусы используют автономный ход для зарядки на участке, где есть контактная сеть.

Также с сегодняшнего дня поменялся маршрут движения автобуса №67а, курсирующего из Левенцовки.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Городская среда#Общественный транспорт#Алина Заярная
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