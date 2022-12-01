С 1 декабря по новому маршруту будет ходить троллейбус №7. Теперь он будет двигаться с Сельмаша по проспекту Ленина, далее по проспекту Будённовскому до Центрального рынка. До нынешних изменений троллейбус делал заезд на левый берег Дона к Гребному каналу.