Моторные масла и смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет

Производственное предприятие «НТК НОРДОИЛ» находится в Талдомском г. о. Подмосковья. Его специализация — выпуск смазочных материалов и технических жидкостей. На рынке смазочных материалов компания известна с 2020 года. Среди продукции предприятия — моторные, трансмиссионные, бензиновые, редукторные, дизельные, гидравлические, прокатные и компрессорные масла, а также масла для направляющих скольжения, тосолы и антифризы. Все продукты, выпускаемые «НТК НОРДОИЛ», соответствуют современным стандартам качества ISO и не уступают импортным. Об этом пишет Newizv.ru.