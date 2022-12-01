Моторные масла и смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет

По словам Екатерины Зиновьевой, министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, заместителя председателя правительства МО, объем экспорта составит порядка 2 тысяч тонн в год.
Екатерина Зиновьева рассказала, что в рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков предприятие «НТК НОРДОИЛ» заключило контракт на экспорт продукции с контрагентами из Египта. Она сообщила, что компания из Московской области направит на египетский рынок свыше 900 наименований масел и технических жидкостей. Объем ежегодно экспортируемой продукции составит около 2 тысяч тонн. Соглашение рассчитано на десять лет.
Производственное предприятие «НТК НОРДОИЛ» находится в Талдомском г. о. Подмосковья. Его специализация — выпуск смазочных материалов и технических жидкостей. На рынке смазочных материалов компания известна с 2020 года. Среди продукции предприятия — моторные, трансмиссионные, бензиновые, редукторные, дизельные, гидравлические, прокатные и компрессорные масла, а также масла для направляющих скольжения, тосолы и антифризы. Все продукты, выпускаемые «НТК НОРДОИЛ», соответствуют современным стандартам качества ISO и не уступают импортным. Об этом пишет Newizv.ru.
Зампред сообщила, что подмосковная компания сейчас ведет переговоры о поставках выпускаемой продукции с контрагентами из Ливии, Ирака, Мьянмы, Ирана и Нигерии.
Также известно, что «НТК НОРДОИЛ» приступила к реализации проекта по расширению собственного производства. Регион в качестве меры поддержки инвестпроекта компании передал предприятию участок земли площадью около 3 га в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Посредством реализации проекта компания увеличит производственные мощности, а в регионе появится около двадцати новых рабочих мест. Запуск нового производства запланирован уже в следующем году.