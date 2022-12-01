МТС Банк: ставки по вкладам выросли до 8,3%

На сегодняшний день базовая линейка выглядит так:
Вклад без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока:
«МТС Доходный» — максимальная ставка увеличена до 8,0% годовых. До 7 декабря 2022 года включительно действует акция «На максимальных оборотах» − каждому сотому клиенту, открывшему срочный вклад «МТС Доходный» банк увеличит базовую ставку на 10 п. п.
Вклад с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов:
«МТС Активный» − ставка увеличена до 7,0% годовых.
Вклад с возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов:
«МТС Свободный» − ставка увеличена до 6,75% годовых.
Что касается вкладов «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный», то максимальные ставки по ним предоставляются при онлайн-оформлении (надбавки к ставкам по вкладам 0,2-0,25%). Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» установлена надбавка 0,25% при оформлении вкладов в офисах банка (важно иметь в виду: надбавки не суммируются).
Вклады для премиальных клиентов:
«МТС Премиальный Плюс» — ставка увеличена до 8,3% годовых;
«МТС Премиальный» с опцией снятия и пополнения − ставка выросла до 7,25% годовых.
Кроме того, МТС Банке продолжает действовать акционное предложение «МТС Вклад» с привлекательным ставками и доходностью до 9%. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, по выбору вкладчика они могут быть выплачены на счет в банке или капитализированы. Открыть вклад можно на 181, 367 или 1096 дней на следующих условиях:
доходность по вкладу — от 7,87% годовых до 9,0% годовых в зависимости от срока, суммы вклада и условий выплаты процентов. Максимальная ставка начисляется при капитализации процентов;
минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена;
частичное снятие средств не предусмотрено;
возможность пополнения:
— в первые 30 календарных дней с даты открытия вклада, размещаемого на срок 181 день;
— в первые 60 календарных дней с даты открытия вклада, размещаемого на срок 367/1096 дней.
Любой из вкладов можно открыть, воспользовавшись одним из способов: в офисах МТС Банка, в интернет-банке или мобильном приложении МТС Банк.
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