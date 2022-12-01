МТС Банк: ставки по вкладам выросли до 8,3%

Кроме того, МТС Банке продолжает действовать акционное предложение «МТС Вклад» с привлекательным ставками и доходностью до 9%. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, по выбору вкладчика они могут быть выплачены на счет в банке или капитализированы. Открыть вклад можно на 181, 367 или 1096 дней на следующих условиях: