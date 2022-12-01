На месте старого аэропорта построят на 25% жилья больше, чем собирались

Общая площадь этой территории составляет 376 гектаров, что может вместить до 4 миллионов квадратных метров жилья. Однако этот объем решили сократить вдвое, оставив место для общественных пространств. Так, в новом жилом районе планируется благоустроить парк площадью 11 гектаров.