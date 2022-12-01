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«Надоело смотреть на снос домов»: ростовчане гадают, почему упала статуя богатыря

Сегодня, 09:02
Фото: Тимофей Шутько / Группа ВК "Ростов Главный"
«Надоело смотреть на снос домов»: ростовчане гадают, почему упала статуя богатыря

Ветер снес статую Богатыря на Буденновском в Ростове

В Ростове на пересечении Красноармейской и Буденновского упала статуя богатыря, свои версии произошедшего в соцсетях выдвигают горожане.

На пересечении улицы Красноармейской и Буденновского проспекта в Ростове находится фонтан. В его центре расположена небольшая статуя богатыря. Однако утром 1 декабря ростовчане поделились в соцсетях, что скульптура завалилась на бок. По какой причине это произошло, неизвестно.

В соцсетях комментаторы пишут, что статую редко ремонтировали и реставрировали. «Этой статуе миллион лет, а из процедур поддержки я видела только покраску. Что там с ним изнутри, наверное, никого не волнует просто». «Просто сгнило основание, проржавели железяки», «Скорее всего, закрепили плохо», — предполагают ростовчане.

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Однако многие подошли к вопросу с юмором и предложили свои версии того, почему упал богатырь. «Надоело смотреть на снос домов», — пишут ростовчане, напоминая, что статуя находится в самом центре города и нередко становилась «свидетелем» снова старинных домов. Другие иронично предположил, что «богатырь» устал: «Устал богатырь», Устал. Сейчас полежит, отдохнет и снова стоять», «Приуныл от ветра». «Отдыхает человек, прилег на минутку, отстаньте», — заключили ростовчане.

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