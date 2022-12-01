Однако многие подошли к вопросу с юмором и предложили свои версии того, почему упал богатырь. «Надоело смотреть на снос домов», — пишут ростовчане, напоминая, что статуя находится в самом центре города и нередко становилась «свидетелем» снова старинных домов. Другие иронично предположил, что «богатырь» устал: «Устал богатырь», Устал. Сейчас полежит, отдохнет и снова стоять», «Приуныл от ветра». «Отдыхает человек, прилег на минутку, отстаньте», — заключили ростовчане.