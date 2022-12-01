"Пармезан" российского созревания. Отечественные сыровары замещают импорт

Сегодня в рамках проекта об импортозамещении «Делаем в России» рассказываем о том, благодаря чему отечественный сыр заменил на прилавках импорт и в что его выгодно отличает от зарубежной продукции.

Деликатное производство

В Ленинградской области за последние годы вдвое увеличилось число молочных эко-ферм, общий объём их производства достиг 5 тысяч тонн в год. Одна из них - «Сырный мир». Коммерческий директор и соучредитель предприятия Наталья Колежная рассказывает о том, как начинается производство сыра "Камамбер".

Вначале в специальных котлах охлаждается пастеризованное молоко. Этот процесс занимает не менее трех часов.

Затем каждый кусок сыра сорта "Камамбер" солят вручную. Далее продукция направляется в камеру созревания и сушится там на протяжении двух-трех суток. Производство очень деликатное: сыр приходится регулярно обмывать, иначе он очень быстро покрывается плесенью и становится непригодным. А чтобы получился сорт "Пьемонт", необходимо ежедневно зачищать поверхность специальной щеткой.

- Мы, наверное, самый необычный проект Санкт-Петербурга. В нашей сырной лавке представлены и наши сыры, и те, которые готовят на других крафтовых российских производствах, - говорит коммерческий директор и соучредитель ООО «Сырный мир» Наталья Колежная.

Без импорта не пропадем

Производство сыра в нашей стране только за прошлый год выросло на 13% до 600 тыс. тонн, а потребление увеличилось на 11%.

"Большинство российских заведений общепита работало на импортных сырах, их в один момент не стало. Но спрос рождает предложение, появилось много предпринимателей в регионах, с которыми сейчас работают рестораны", - отметил Ярослав Ключевский, шеф-повар и бренд-шеф заведений Ярославля.

Что касается сложностей, то по словам эксперта, они были, например, с пармезаном.

- Технология его изготовления такова, что он требует длительного созревания -