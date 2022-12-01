Синоптики рассказали, что последний рабочий день недели встретит жителей Ростовской области облачной погодой без осадков и ледяным ветром скоростью от девяти до 20 метров в секунду, при этом в Приазовье скорость ветра может составить до 82,8 километра в час.
Ночная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а в некоторых районах ударят 13-градусные морозы. Днем в большинстве муниципалитетов будут держаться заморозки от -1 до -6 градусов.
Жителей просят быть внимательными и осторожными во время непогоды, а также не ставить автомобили под деревьями на случай, если оно находится в аварийном состоянии и может рухнуть. В случае экстренной ситуации жителей просят звонить по номеру 112.
Ранее пропавшая пенсионерка погибла от переохлаждения 30 ноября.