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Пронизывающий ветер и 13-градусные морозы прогнозируют в Ростовской области 2 декабря

Сегодня, 18:16
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в пятницу, 2 декабря, ожидаются 13-градусные морозы и штормовой ветер скоростью до 83 километров в час, об этом сообщили в УМЧС региона.
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Погода

Синоптики рассказали, что последний рабочий день недели встретит жителей Ростовской области облачной погодой без осадков и ледяным ветром скоростью от девяти до 20 метров в секунду, при этом в Приазовье скорость ветра может составить до 82,8 километра в час. 

Ночная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а в некоторых районах ударят 13-градусные морозы. Днем в большинстве муниципалитетов будут держаться заморозки от -1 до -6 градусов.

УМЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение до 2 декабря
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Жителей просят быть внимательными и осторожными во время непогоды, а также не ставить автомобили под деревьями на случай, если оно находится в аварийном состоянии и может рухнуть. В случае экстренной ситуации жителей просят звонить по номеру 112.

Ранее пропавшая пенсионерка погибла от переохлаждения 30 ноября.

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