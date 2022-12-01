rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанам показали, как проехать по М-4 «Дон» после закрытия съездов Новочеркасска

Сегодня, 15:16
Фото: donland.ru
В Ростовской области опубликовали карту маршрутов проезда по М-4 «Дон» в период с 5 по 19 декабря из-за закрытых съездов Новочеркасска, ею поделилась компания «Автодор».

Напомним, в конце ноября стало известно, что уже с 5 декабря начнут действовать ограничения на съездах Новочеркасска, ведущих из Москвы в город, а также из самого Новочеркасска в Ростов. На М-4 «Дон» в течение 15 дней рабочие будут заниматься реконструкцией развязки на 1038-м километре, а потому автомобилистам предложили схему объезда. 

Многокилометровая пробка сковала участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом
Узнать подробнее
Ростовчанам рассказали, как проехать по М4 «Дон» после закрытия съездов Новочеркасска
Фото: Автодор

В «Автодоре» сообщили, что водители могут воспользоваться улицей Ростовский въезд и проехать через Большой Лог, выбрать маршрут через станицу Грушевскую или же проехать к развязке у Платова. Схемы доступны по прямой ссылке.

Развязку обещают закончить летом следующего года, а до тех пор у жителей и гостей региона просят прощения за причиненные неудобства. 

 

Читайте также:
Выезд на М-4 «Дон» из Новочеркасска в Ростов закроют с 5 по 19 декабряПод Батайском десятикилометровая пробка остановила движение на М-4 «Дон»«Лучше стали жить?»: ростовчане ошарашены новыми ценами на проезд по трассе М-4 «Дон»
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Москва#Новочеркасск#Происшествие#Дорога#Строительство
Подпишитесь
В Ростовской области с 1 декабря повысили тарифы на услуги ЖКХ на 9%
Сегодня, 04:51
Лживый одиночка: ростовский психолог рассказал, как мультики влияют на ребенка
30 ноября 20:09
В Ростове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю девушку на переходе 30 ноября
Сегодня, 05:20
В Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре
Сегодня, 06:50
Власти в Ростове отсудили 8,5 млн рублей у Агентства развития платежных систем
Сегодня, 07:04
Синоптик Елена Назарова предупредила ростовчан о метелях и гололеде в декабре
Сегодня, 07:25