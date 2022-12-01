Напомним, в конце ноября стало известно, что уже с 5 декабря начнут действовать ограничения на съездах Новочеркасска, ведущих из Москвы в город, а также из самого Новочеркасска в Ростов. На М-4 «Дон» в течение 15 дней рабочие будут заниматься реконструкцией развязки на 1038-м километре, а потому автомобилистам предложили схему объезда.