Белый медвежонок Айка переедет в из ростовского зоопарка в Казахстан после того, как ее новый дом проинспектирует Евро-Азиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов, уточняет «Молот». В алматинском зоопарке для медведицы подготовили вольер площадью более полутора квадратных метров. На его территории установлен бассейн и промышленный кондиционер для поддержания комфортной для медвежонка температуры.
Между тем, ранее зоолог раскритиковал вольер для медвежонка Айки в зоопарке Алматы. Специалист остался недоволен бассейном без системы фильтрации воды, а также отсутствием вольера-отсадника и укрытия от солнца на подобии грота.