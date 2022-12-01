Белый медвежонок Айка переедет в из ростовского зоопарка в Казахстан после того, как ее новый дом проинспектирует Евро-Азиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов, уточняет «Молот». В алматинском зоопарке для медведицы подготовили вольер площадью более полутора квадратных метров. На его территории установлен бассейн и промышленный кондиционер для поддержания комфортной для медвежонка температуры.