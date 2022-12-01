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Ростовчанам рассказали, когда белый медвежонок Айка уедет Казахстан

Сегодня, 10:21
Фото: Ростовский зоопарк
Ростовчанам сообщили когда они простятся с медвежонком Айкой
Для переезда из ростовского в алматинский зоопарк новое жилище белого медвежонка Айки должны проверить специалисты, сообщают в СМИ.

Белый медвежонок Айка переедет в из ростовского зоопарка в Казахстан после того, как ее новый дом проинспектирует Евро-Азиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов, уточняет «Молот». В алматинском зоопарке для медведицы подготовили вольер площадью более полутора квадратных метров. На его территории установлен бассейн и промышленный кондиционер для поддержания комфортной для медвежонка температуры.

В зоопарке рассказали, почему ростовчанам придется расстаться с медвежонком Айкой
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Между тем, ранее зоолог раскритиковал вольер для медвежонка Айки в зоопарке Алматы. Специалист остался недоволен бассейном без системы фильтрации воды, а также отсутствием вольера-отсадника и укрытия от солнца на подобии грота.

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