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Ростовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России

Сегодня, 13:57
Фото: Okras/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Рэпер Баста из Ростова-на-Дону заявил, что у него были мысли уехать из России, прозвучало в интервью Анастасии Ивлеевой.

Ведущая напомнила, что после начала спецоперации часть знаменитостей покинула страну. Она поинтересовалась мнением Басты по этому поводу.

Он признался, что размышлял на эту тему, но не может никуда уехать, так как у него работает большое количество людей. Рэпер рассказал об ответственности за них.

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«Я еще с этой землей связан физически, ментально. Я не могу отсюда уезжать надолго, как бы здесь не было тяжело», — уточнил артист.

Он добавил, что и его супруга против переезда.

Ранее Баста попал в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России.

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