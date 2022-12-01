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Ростовскую область признали одним из самых густонаселенных регионов РФ

Сегодня, 11:53
Фото: donland.ru
Ростовская область заняла шестое место в рейтинге густонаселенных регионов России
Ростовская область осталась в топ-10 регионов с наибольшим количеством жителей, об этом сообщили в донском правительстве.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Ростовской области проживало более 4,2 миллиона человек, что обеспечило региону шестое место по объемам населения среди 85 субъектов Российской Федерации. В этот же год Ростов-на-Дону смог подтвердить статус миллионника, благодаря более чем 1,14 миллиона местных жителей.  

Между тем, в тройку лидеров среди густонаселенных районов вошли Москва и Московская область с Краснодарским краем. Там проживает от 5,8 до 13 миллионов жителей. В 2020 году Краснодарский край смог опередить Санкт-Петербург, который занял четвертое место с 5,6 миллиона жителей.

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В Ростовстате также добавили, что по итогам переписи доля трудоспособного населения выросла до 58,5%, а средний возраст жителей в среднем увеличился на 2,1 года — до 44,2 лет среди женщин и до 39,7 лет среди мужчин. При этом женщин в Ростовской области оказалось на 287 тысяч больше, чем мужчин, доли мужского и женского населения региона разделились в соотношении 46,6% к 53,4%. 

Наибольший прирост населения зафиксировали на территории Мясниковского района, где количество жителей возросло на треть, а также в Аксайском районе — на 18,6%. 

Вместе с этим аналитики сообщают об оттоке населения в города. По итогам переписи, доля горожан увеличилась на 0,7% — до 76,3% населения, оставшиеся жители региона предпочитают жизнь в сельской местности. 

Ранее в управлении ЗАГС рассказали, что в Ростовской области чаще рождаются мальчики, чем девочки.


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