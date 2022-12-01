В Ростовстате также добавили, что по итогам переписи доля трудоспособного населения выросла до 58,5%, а средний возраст жителей в среднем увеличился на 2,1 года — до 44,2 лет среди женщин и до 39,7 лет среди мужчин. При этом женщин в Ростовской области оказалось на 287 тысяч больше, чем мужчин, доли мужского и женского населения региона разделились в соотношении 46,6% к 53,4%.