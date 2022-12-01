Синоптик Елена Назарова рассказала 161.py, какая погода ждет жителей в Ростовской области в декабре. Она предупредила, что средняя температура воздуха будет находиться в пределах нормы, лишь изредка чуть превышая ее. Днем столбики будут подниматься от -2 до -7 градусов, а ночью — от -3 до -8 градусов. В начале месяца значительных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 7-12 метров в секунду.
К середине месяца погодный фронт изменится. Возможен снег или снег с дождем. На севере Ростовской области ожидаются метели, а на юге — гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер останется восточным, его скорость значительно не изменится. Температура воздуха днем будет достигать от 0 до -6 градусов, а ночью — от -2 до -7 градусов.
В конце декабря прогнозируется значительное похолодание и обильные осадки. Днем похолодает от -1 до -9 градусов, а ночью — от -4 до -9 градусов.
Ранее из-за морозов лебеди вмерзли в лед на пруду в Ростовской области.