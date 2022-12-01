Синоптик Елена Назарова рассказала 161.py, какая погода ждет жителей в Ростовской области в декабре. Она предупредила, что средняя температура воздуха будет находиться в пределах нормы, лишь изредка чуть превышая ее. Днем столбики будут подниматься от -2 до -7 градусов, а ночью — от -3 до -8 градусов. В начале месяца значительных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 7-12 метров в секунду.