Спрос на российское ПО для «умных» телевизоров вырос в 5-13 раз

Как передают «Известия», в стране вырос спрос на Smart TV с российским ПО — онлайн-кинотеатрами, голосовыми помощниками, онлайн-магазинами и другим софтом.
Представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что этой осенью рост продаж телевизоров с отечественным ПО составил около восьми процентов относительного того же периода 2021 года.
В «Яндекс.Маркете» отметили, что доля телевизоров на платформе «Яндекс ТВ» на российском рынке выше — 20%. Специалисты «Сбера» считают, что разработанный компанией «Салют ТВ» в следующем году займет более 10% рынка операционных систем для «умных» телевизоров.