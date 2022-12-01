Сразу после Нового года власти Перми почти полностью уберут НТО в городе

В непростые «ковидные» годы чиновники должны были продлить договоры аренды земли с хозяевами нестационарных торговых объектов. Однако вместо этого власти вынудили бизнес подписать дополнительные соглашения об отсрочке демонтажа до 31 декабря текущего года. Этой весной по причине сложной ситуации в отечественной экономике федеральный центр решил продлить договоры аренды для НТО на семь лет без каких-либо ограничений. Речь идет о соглашениях, срок которых заканчивается в период с марта 2022-го по март 2026 года. Об этом пишет properm.ru.
Администрация Перми почему-то считает, что срок аренды у 200 нестационарных торговых объектов закончился раньше. По мнению чиновников, дополнительное соглашение к договору не считается.
В итоге в Перми первого января следующего года могут уничтожить 200 киосков и павильонов. Если с первого января 2023 года начнут сносить 200 объектов, то на муниципальной территории останется порядка 100 киосков. Интересно, что по нормативам минимальной обеспеченности их должно быть 750.
Помимо этого, власти Перми подали к коммерсантам сразу 300 исков о приведении свыше 400 действующих НТО в соответствие с типовыми проектами. Требования касаются не только цвета стен и размера надписей на витринах, но и площади павильонов. Она должна быть ровно 28 или 30 квадратных метров. Никто не учитывает, что многим павильонам не нужно 28 или 30, им хватит и 10 квадратных метров.
Издание properm.ru считает, что сотрудники администрации города должны сесть за стол переговоров с хозяевами нестационарных торговых объектов. В противном случае в будущем году может произойти непоправимое. Пострадает не только весь малоформатный торговый бизнес Перми, но и сотни сотрудников, горожан, привыкших приобретать необходимую продукцию в шаговой доступности.