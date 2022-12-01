Сразу после Нового года власти Перми почти полностью уберут НТО в городе

В непростые «ковидные» годы чиновники должны были продлить договоры аренды земли с хозяевами нестационарных торговых объектов. Однако вместо этого власти вынудили бизнес подписать дополнительные соглашения об отсрочке демонтажа до 31 декабря текущего года. Этой весной по причине сложной ситуации в отечественной экономике федеральный центр решил продлить договоры аренды для НТО на семь лет без каких-либо ограничений. Речь идет о соглашениях, срок которых заканчивается в период с марта 2022-го по март 2026 года. Об этом пишет properm.ru.