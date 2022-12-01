Вступил в силу приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда в отношении троих призывников — Магомеда Курбанова, Имама Хашимова и Давида Базояна. Их признали виновными в вымогательстве чужого имущества. Делали это молодые люди, применяя, в том числе, физическое насилие.
В марте 2022 года Курбанов, Хашимов и Базоян решили отобрать у одного из сослуживцев десять тысяч рублей. Несмотря на угрозы, потерпевший отказался отдать деньги. Тогда осужденные избили сослуживца.
На суде Базоян полностью отрицал свою вину. Курбанов и Хашимов признали себя виновными частично, пояснив, что не избивали сослуживца и не вымогали у него деньги.
Однако суд посчитал иначе и признал всех троих виновными. Курбанов получил два года колонии, Хашимов — один год и девять месяцев, а Базоян — один год и шесть месяцев колонии.
Ранее двух братьев осудили в Ростовской области за вымогательство и угрозы бизнесмену.