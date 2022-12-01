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Три срочника в Ростовской области отправятся в колонию за вымогательство и избиения

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
В Ростовской области три срочника отправятся в колонию за вымогательство и избиения
Трое военнослужащих по призыву избивали и вымогали деньги у сослуживца в Ростовской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Вступил в силу приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда в отношении троих призывников — Магомеда Курбанова, Имама Хашимова и Давида Базояна. Их признали виновными в вымогательстве чужого имущества. Делали это молодые люди, применяя, в том числе, физическое насилие.

В марте 2022 года Курбанов, Хашимов и Базоян решили отобрать у одного из сослуживцев десять тысяч рублей. Несмотря на угрозы, потерпевший отказался отдать деньги. Тогда осужденные избили сослуживца.

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На суде Базоян полностью отрицал свою вину. Курбанов и Хашимов признали себя виновными частично, пояснив, что не избивали сослуживца и не вымогали у него деньги.

Однако суд посчитал иначе и признал всех троих виновными. Курбанов получил два года колонии, Хашимов — один год и девять месяцев, а Базоян — один год и шесть месяцев колонии.

Ранее двух братьев осудили в Ростовской области за вымогательство и угрозы бизнесмену.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Суд
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