В Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре

Происшествие случилось в Азове 18 ноября. По информации 1Rnd, трое сотрудников набросили на местного жителя и начали его бить.
«После избиения они без повода обыскали его автомобиль. Что стало причиной агрессии, остается неизвестным», — говорится в публикации.
Отмечается, что все материалы направили в Следственный комитет. Сами сотрудники отстранены от исполнения обязанностей.
Ранее в Ростовской области к 6,5 года тюрьмы приговорили жительницу Сальска, убившую мать кочергой. Причиной убийства стала произошедшая между женщинами ссора.