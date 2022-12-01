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В Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Полицейских и стажера подозревают в избиении водителя в Ростовской области
В Ростовской области, по информации СМИ, двух полицейских и стажера заподозрили в избиении мужчины и обыске его машины.

Происшествие случилось в Азове 18 ноября. По информации 1Rnd, трое сотрудников набросили на местного жителя и начали его бить.

«После избиения они без повода обыскали его автомобиль. Что стало причиной агрессии, остается неизвестным», — говорится в публикации.

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Отмечается, что все материалы направили в Следственный комитет. Сами сотрудники отстранены от исполнения обязанностей.

Ранее в Ростовской области к 6,5 года тюрьмы приговорили жительницу Сальска, убившую мать кочергой. Причиной убийства стала произошедшая между женщинами ссора.

 

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