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В Батайске пропавшая пенсионерка замерзла насмерть 30 ноября

Сегодня, 12:41
Фото: Simon A. Eugster/CC BY / wikimedia.org
В Батайске пропавшая пенсионерка замерзла насмерть 30 ноября
В Батайске пожилую женщину с проблемами с памятью нашли мертвой от переохлаждения.

Источник издания «Батайское время» рассказал, что 85-летняя пенсионерка Мария Пономарева замерзла насмерть в течение суток после своего исчезновения. 

В ночь на среду, 30 января, пожилая женщина покинула свой дом на улице Куйбышева, облаченная в халат и галоши. Источник поделился, что у батайчанки были проблемы с памятью.

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Родственники объявили о поисках женщины, и к 16.00 мск она была обнаружена мертвой. Причиной гибели пенсионерки стали ноябрьские заморозки, предположительно, женщина просто не смогла найти дорогу домой.  

Напомним, 30 ноября температура воздуха опустилась до -8 градусов. 

Ранее в Ростовской области обнаружили человека, готового поймать и взять на себя заботу о  сбежавших голубых ара.

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