Источник издания «Батайское время» рассказал, что 85-летняя пенсионерка Мария Пономарева замерзла насмерть в течение суток после своего исчезновения.
В ночь на среду, 30 января, пожилая женщина покинула свой дом на улице Куйбышева, облаченная в халат и галоши. Источник поделился, что у батайчанки были проблемы с памятью.
Родственники объявили о поисках женщины, и к 16.00 мск она была обнаружена мертвой. Причиной гибели пенсионерки стали ноябрьские заморозки, предположительно, женщина просто не смогла найти дорогу домой.
Напомним, 30 ноября температура воздуха опустилась до -8 градусов.
Ранее в Ростовской области обнаружили человека, готового поймать и взять на себя заботу о сбежавших голубых ара.