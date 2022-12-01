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В ходе СВО на Украине погиб 28-летний ростовчанин Артем Морозов

Сегодня, 10:59
Фото: mil.ru
Погиб 28-летний ростовчанин Артем Морозов
Житель Ростова-на-Дону Артем Морозов, по информации СМИ, погиб в спецоперации на территории Украины.

Dоndaу пишет, что Морозов во время выполнения боевой задачи получил ранение. Оно оказалось для него смертельным.

«О гибели военнослужащего стало известно 28 ноября. Его похоронят на Алее Славы», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что прощание с бойцом пройдет 1 декабря на Северном кладбище. Официальной информации об этом не поступало, в данный момент она уточняется.

Ранее стало известно, что донских призывников категорически запретили отправлять на спецоперацию. Служить в армию в рамках осеннего призыва из региона отправили две тысячи человек.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия
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