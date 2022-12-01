Dоndaу пишет, что Морозов во время выполнения боевой задачи получил ранение. Оно оказалось для него смертельным.
«О гибели военнослужащего стало известно 28 ноября. Его похоронят на Алее Славы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прощание с бойцом пройдет 1 декабря на Северном кладбище. Официальной информации об этом не поступало, в данный момент она уточняется.
Ранее стало известно, что донских призывников категорически запретили отправлять на спецоперацию. Служить в армию в рамках осеннего призыва из региона отправили две тысячи человек.