В Минфине обещают рост зарплат бюджетников

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, зарплаты работников бюджетной сферы в наступающем году вырастут на 8%. Также стоит ожидать увеличения пенсий: на тысячу рублей, и это повышение было запланировано заранее. По словам Силуанова, грядущие изменения были намечены в связи с инфляционной динамикой. В то же время, индексация зарплат работников бюджетной сферы будет проводиться в ином темпе, с опережением.