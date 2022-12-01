rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Минфине обещают рост зарплат бюджетников

Сегодня, 16:56
Глава Минфина Антон Силуанов объявил о планах на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, зарплаты работников бюджетной сферы в наступающем году вырастут на 8%. Также стоит ожидать увеличения пенсий: на тысячу рублей, и это повышение было запланировано заранее. По словам Силуанова, грядущие изменения были намечены в связи с инфляционной динамикой. В то же время, индексация зарплат работников бюджетной сферы будет проводиться в ином темпе, с опережением.

Примечательно также, что Минфин планирует сохранить на уровне 13% налог на доходы физических лиц для граждан, покинувших Россию, но продолжающих вести в стране трудовую деятельность.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
В Ростовской области готовятся к морозам и прибивают к земле летающие ели
Сегодня, 15:23
На месте старого аэропорта построят на 25% жилья больше, чем собирались
Сегодня, 15:13
Госэкспертиза одобрила капитальный ремонт здания музыкального театра в Ростове
Сегодня, 15:01
В Ростовской области за 12,5 млн разработают проект реконструкции поселения казаков
Сегодня, 14:39
Ростовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России
Сегодня, 13:57
Копить долги по кредитам стали массово жители в Ростовской области
Сегодня, 13:56