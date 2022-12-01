Согласно данным Dоmоstrоуdon, стоимость квартир в этом районе увеличилась на 4,7%. В среднем за один квадратный метр приходится отдавать 114 тысяч рублей.
В Первомайском районе жилье подорожало на 1%, а в остальных шести районах цены наоборот упали. В Пролетарском и Советском стоимость снизилась в пределах 1,3%.
А самые доступные квартиры оказались в Первомайском районе — примерно 80 тысяч рублей за «квадрат».
Ранее появилась информация, что желающие срочно продать квартиру ростовчане стали массово снижать цены.