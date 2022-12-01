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В ноябре заметнее всего подорожали новостройки в Ворошиловском районе в Ростове

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ноябре 2022 года стоимость жилья на первичном рынке сильнее всего выросла в Ворошиловском районе.

Согласно данным Dоmоstrоуdon, стоимость квартир в этом районе увеличилась на 4,7%. В среднем за один квадратный метр приходится отдавать 114 тысяч рублей. 

В Первомайском районе жилье подорожало на 1%, а в остальных шести районах цены наоборот упали. В Пролетарском и Советском стоимость снизилась в пределах 1,3%. 

Желающие срочно продать квартиру ростовчане стали массово снижать цены
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А самые доступные квартиры оказались в Первомайском районе — примерно 80 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее появилась информация, что желающие срочно продать квартиру ростовчане стали массово снижать цены.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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