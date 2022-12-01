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В Ростове-на-Дону без вести пропал молодой мужчина

Сегодня, 13:19
В административном центре Ростовской области родственники ищут без вести пропавшего 28-летнего Сергея Павленко.

По словам представителей поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», мужчина ушел из дома еще 25 октября. После связь с ним пропала.  Об этом информирует газета «КП-Ростов-на-Дону».

Близкие гражданина написали заявление в полицию. Далее в поисках ростовчанина приняли участие добровольцы.

Рост Сергея Павленко порядка 180 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы рыжие, глаза голубые.

В день пропажи на нем была одета черная жилетка, черная кофта с серым принтом и капюшоном, черные брюки, серые кроссовки и темно-синяя шапка.

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