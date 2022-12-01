В Ростове-на-Дону без вести пропал молодой мужчина

По словам представителей поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», мужчина ушел из дома еще 25 октября. После связь с ним пропала. Об этом информирует газета «КП-Ростов-на-Дону».
Близкие гражданина написали заявление в полицию. Далее в поисках ростовчанина приняли участие добровольцы.
Рост Сергея Павленко порядка 180 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы рыжие, глаза голубые.
В день пропажи на нем была одета черная жилетка, черная кофта с серым принтом и капюшоном, черные брюки, серые кроссовки и темно-синяя шапка.