До этого провели опрос, в ходе которого у горожан поинтересовались мнением по этому поводу. Участниками стали более тысячи человек.
Теперь автобусы начинают путь из микрорайона Левенцовский, едут по Ткачева, Солженицына, Еременко, Зорге, Стачки. Далее путь идет по Сиверса, Привокзальной, Красноармейской, Театральному и Шолохова.
После этого транспорт проедет по Мира, Металлургической и Образцовой. Конечной остановкой станет Сельмаш.
Нововведения позволят связать Центральный рынок с Еременко, Солженицына и Ткачева.
Ранее в Ростове-на-Дону везший пассажиров автобус №96 потерял по пути стекло днем 30 ноября.