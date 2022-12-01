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В Ростове на ремонт поликлиник в 2022 году потратили более 675 млн рублей

Сегодня, 13:17
В административном центре Ростовской области в нынешнем году на обновление местных лечебных заведений из федеральной казны поступило свыше 675 миллионов рублей.

Деньги выделили в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области». Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

По словам мэра мегаполиса Алексея Логвиненко, в наши дни уже 20 больниц подписали договоры на поставку 594-х единиц медицинской техники. В целом на это потратят более 380 миллионов рублей.

В 2022 году местные врачи уже используют 583 новых медицинских аппарата общей стоимостью 332 миллиона рублей. Речь идет об аппаратах УЗИ, маммографах, флюорографических аппаратах, рентгенаппартах, эндоскопическом оборудовании и тому подобном. В нынешнем году в Ростове сделали свыше одного миллиона УЗИ-исследований, более 41 000 эндоскопических исследований, свыше 33 000 МРТ-исследований и 98 000 КТ-исследований, заявил глава администрации Ростова-на-Дону.

В городе продолжается обновление больниц и поликлиник. Ремонт в центральной городской больнице стоил бюджету Ростовской области более 166 миллионов рублей. Все работы должны быть закончены в следующем году. Кроме того, в настоящее время проводится капремонт в отделении горбольницы № 6. Цена работ равна 122 миллионам рублей. Модернизация будет завершена в будущем году.

Капитальный ремонт филиала горполиклиники № 1 стартует в 2023 году. На него потратят 62 миллиона рублей. В настоящее время в лечебном заведении демонтировали кирпичную кладку в южной стороне здания и обустроили витражные проемы.

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