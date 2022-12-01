В Ростове на ремонт поликлиник в 2022 году потратили более 675 млн рублей

В городе продолжается обновление больниц и поликлиник. Ремонт в центральной городской больнице стоил бюджету Ростовской области более 166 миллионов рублей. Все работы должны быть закончены в следующем году. Кроме того, в настоящее время проводится капремонт в отделении горбольницы № 6. Цена работ равна 122 миллионам рублей. Модернизация будет завершена в будущем году.