В общественной организации «Городской патруль» сообщили, что в конце ноября они обратились в прокуратуру, чтобы привлечь внимание к проблеме сноса деревьев в парке «Дружба». По их словам, в настоящий момент в план сноса включены 237 деревьев, из которых они видят возможность сохранить только 27 растений (11,4%), несмотря на то, что в сентябре прокуратура признала вырубку деревьев незаконной.