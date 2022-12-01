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В Ростове общественники заявили об угрозе вырубки 237 деревьев в парке «Дружба»

Сегодня, 17:57
Фото: pxhere.com
В Ростове общественники сообщили, что под снос собираются отдать около 240 деревьев в парке «Дружба», об этом они рассказали в соцсетях.

В общественной организации «Городской патруль» сообщили, что в конце ноября они обратились в прокуратуру, чтобы привлечь внимание к проблеме сноса деревьев в парке «Дружба». По их словам, в настоящий момент в план сноса включены 237 деревьев, из которых они видят возможность сохранить только 27 растений (11,4%), несмотря на то, что в сентябре прокуратура признала вырубку деревьев незаконной.

«В результате варварской реконструкции парк может потерять 30% зеленых насаждений», — сказано в письме общественника Елены Хатламаджиян в прокуратуру. Женщина уверена, что дальнейшая вырубка, которая сейчас происходит в ускоренном режиме и за забором, приведет к ухудшению экологической ситуации на СЖМ и гибели здоровых деревьев.

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Это подтверждают и очевидцы, которые в соцсетях делятся кадрами благоустройства парка на улице Капустина. По их словам, рабочие уже приступили к прокладке инженерных коммуникаций и линий электроснабжения, а также заливке чаши фонтана.  Завершение работ запланировано на 2024 год.

Ранее ростовчане потребовали спасти саженцы елей, которые высадили в парке «Дружба».

 

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