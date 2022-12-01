На днях состоялось оглашение приговора Марлена Мустафаева, который обвинялся в создании террористической организации и подозревался в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Сам фигурант дела, находившийся в Крыму, в 2017 году объединился с другими лицами и создал структурное подразделение «Хизб ут-Тахрир»* [прим. редакции — эта организация была признана террористической в том же году не только на территории России, но также в Китае, Германии, Турции и арабских странах за исключением Ливана, Йемена и ОАЭ. Деятельность этой организации запрещена и преследуется законом Российской Федерации].
В суде установили, что сам Мустафаев помогал с пропагандой взглядов организации среди населения и пытался завербовать новых членов среди жителей Крыма, он также стал организатором конспиративных собраний «халакатов», где помогал остальным членам изучать идеологию ячейки. Этому помогали и идеологические материалы, которые Мустафаев хранил в своем доме.
Теперь его признали виновным, его наказание составило 17 лет лишения свободы, из которых три года пройдут в тюрьме. Приговор пока не обрел законную силу и может быть обжалован в суде.
Ранее в Ростовской области огласили приговор пяти вербовщиков террористов.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ.