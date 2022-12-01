Сам фигурант дела, находившийся в Крыму, в 2017 году объединился с другими лицами и создал структурное подразделение «Хизб ут-Тахрир»* [прим. редакции — эта организация была признана террористической в том же году не только на территории России, но также в Китае, Германии, Турции и арабских странах за исключением Ливана, Йемена и ОАЭ. Деятельность этой организации запрещена и преследуется законом Российской Федерации].