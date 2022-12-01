Когда рядом никого не было, мужчины вызвали эвакуатор и увезли иномарку. По их словам, в момент похищения одна из дверей автомобиля была открыта, а в машине хранились необходимые документы на транспортное средство. После того, как подозреваемые забрали автомобиль, они обменяли его на другое транспортное средство.