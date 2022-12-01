На днях в отдел полиции № 8 Ростова-на-Дону обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали припаркованный неисправный автомобиль BMW.
В итоге сотрудникам угрозыска удалось задержать двух ростовчан, которые уже были судимы за кражу. Злоумышленники рассказали, что наблюдали за автомобилем стоимостью около 350 тысяч рублей несколько дней перед тем, как забрать его.
Когда рядом никого не было, мужчины вызвали эвакуатор и увезли иномарку. По их словам, в момент похищения одна из дверей автомобиля была открыта, а в машине хранились необходимые документы на транспортное средство. После того, как подозреваемые забрали автомобиль, они обменяли его на другое транспортное средство.
Сейчас BMW вернули владельце, угонщиков задержали и завели на них дело о краже.
Ранее ростовчанин после ссоры с любимой решил развеяться и угнал машину с хлебом.