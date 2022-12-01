В Ростове водитель Kia Sorento повредил 14 машин на Таганрогской днем 30 ноября

Происшествие случилось в среду, 30 октября. На улице Таганрогской водитель Kia Sorento ехал по двору и протаранил 14 машин.
«Теперь автомобили подлежат ремонту, из людей никто не пострадал. Водитель отказался от медосвидетельствования», — сказано в сообщении.
По факту случившегося составили административный материал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростове автобус обесточил район, врезавшись в три иномарки. В ДТП никто не пострадал, но машины и автобус получили механические повреждения.