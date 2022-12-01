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В Ростове водитель Kia Sorento повредил 14 машин на Таганрогской днем 30 ноября

Сегодня, 05:05
Фото: УГИБДд по РО
В Ростове-на-Дону водитель иномарки врезался сразу в 14 припаркованных автомобилей, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в среду, 30 октября. На улице Таганрогской водитель Kia Sorento ехал по двору и протаранил 14 машин.

«Теперь автомобили подлежат ремонту, из людей никто не пострадал. Водитель отказался от медосвидетельствования», — сказано в сообщении.

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По факту случившегося составили административный материал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Ростове автобус обесточил район, врезавшись в три иномарки. В ДТП никто не пострадал, но машины и автобус получили механические повреждения.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня
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