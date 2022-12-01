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В Ростовской области готовятся к морозам и прибивают к земле летающие ели

Сегодня, 15:23
Фото: Jar0d/CC / wikimedia.org
Итоги дны. В Ростовской области готовятся к морозам и прибивают к земле летающие ели
В Ростовской области прогнозируют сильные заморозки и укрепляют елки бетонными блоками, чтобы их не унесло ветром, пока аналитики сообщают о результатах переписи населения.

Отмороженные носы и ушибы 

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Ростовской области в этом декабре. Согласно данным, полученным 161.py от главы Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, средняя температура воздуха будет держаться в пределах нормы. 

Как правило, дневные температуры будут колебаться от -2 до — 7 градусов, а ночью эти значения окажутся на пару градусов ниже. Первая декада месяца обойдется без серьезных осадков, однако дончанам придется привыкнуть к пронизывающим ветрам скоростью до 12 метров в секунду. 

В Ростовской области ожидаются заморозки до -12 градусов 30 ноября
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Уже к середине месяца начнут выпадать снег или снег с дождем, а на севере начнутся метели. На юге осадки приведут к гололедице, а также налипанию мокрого снега на линии электропередач. Суточные температуры будут меняться от 0 до -7 градусов. 

Уже в конце декабря ожидаются обильные осадки с 10-градусными морозами.

В этот раз прибили на совесть

Корреспондент RostovGazeta сообщил, что центральную городскую елку Ростова  в этом году решили укрепить бетонными блоками

Он прибыл к месту установки ели перед входом в парк имени Максима Горького, где рабочие проводили монтаж конструкции, укрепив основание центральной 24-метровой ели несколькими бетонными блоками. 

Работы по установке и украшению сооружения планируют завершить к 10 декабря, на днях власти сообщили, что такие меры пришлось предпринять, чтобы ель не обрушилась повторно, как в начале 2022 года. 

Фото: RostovGazeta

А нам и тут хорошо

В правительстве Ростовской области объявили, что регион занял шестое место в рейтинге самых густонаселенных районов России. Традиционно самыми многочисленными по числу проживающих признали Москву и Московскую область, после них Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область, которая обошла Ростовскую на 68,2 тысячи жителей. 

По результатам ВПН-2020 года, в Ростовской области насчитали более 58% трудоспособного населения, а также выяснили, что большую часть жителей представляют представительницы женского пола.  

 

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