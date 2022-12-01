Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Ростовской области в этом декабре. Согласно данным, полученным 161.py от главы Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, средняя температура воздуха будет держаться в пределах нормы.
Как правило, дневные температуры будут колебаться от -2 до — 7 градусов, а ночью эти значения окажутся на пару градусов ниже. Первая декада месяца обойдется без серьезных осадков, однако дончанам придется привыкнуть к пронизывающим ветрам скоростью до 12 метров в секунду.
Уже к середине месяца начнут выпадать снег или снег с дождем, а на севере начнутся метели. На юге осадки приведут к гололедице, а также налипанию мокрого снега на линии электропередач. Суточные температуры будут меняться от 0 до -7 градусов.
Уже в конце декабря ожидаются обильные осадки с 10-градусными морозами.
Корреспондент RostovGazeta сообщил, что центральную городскую елку Ростова в этом году решили укрепить бетонными блоками.
Он прибыл к месту установки ели перед входом в парк имени Максима Горького, где рабочие проводили монтаж конструкции, укрепив основание центральной 24-метровой ели несколькими бетонными блоками.
Работы по установке и украшению сооружения планируют завершить к 10 декабря, на днях власти сообщили, что такие меры пришлось предпринять, чтобы ель не обрушилась повторно, как в начале 2022 года.
В правительстве Ростовской области объявили, что регион занял шестое место в рейтинге самых густонаселенных районов России. Традиционно самыми многочисленными по числу проживающих признали Москву и Московскую область, после них Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область, которая обошла Ростовскую на 68,2 тысячи жителей.
По результатам ВПН-2020 года, в Ростовской области насчитали более 58% трудоспособного населения, а также выяснили, что большую часть жителей представляют представительницы женского пола.