В пресс-службе рассказали, что в ноябре в ДНР зафиксировали обострение эпидобстановки по туляремии. Это представляет угрозу и для Ростовской области, поскольку в части районов, например, в Неклиновском и Родионово-Несветайском численность грызунов составляет более 40% от численности мелких млекопитающих. Это выше показателей прошлого года, кроме того в лабораториях уже получили положительные результаты на присутствие туляремии в семи пробах, взятых в Неклиновском, Матвеево-Курганском районах, а в Зимовниковском — уже зарегистрировали первый случай заболевания.
«В Ростовской области эндемичными по туляремии являются 35 муниципальных районов», — сказано в сообщении. Населению этих районов рекомендовано пройти иммунизацию, чтобы не допустить вспышки болезни, а хозяйствующим субъектам поручили провести дезинсекции и дератизации, в частности на продуктовых складах.
Напомним, туляремия — это заболевание, передающееся через контакт с мелкими животными, зараженными продуктами или водой, а также кровососущими насекомыми и в редких случаях — через обработку зерновых и фуража. Болезнь характеризуется лихорадкой продолжительностью от шести до 30 дней, а также головокружением, слабостью, болью в теле, рвотой и носовыми кровотечениями. В случае ухудшения самочувствия рекомендуется не заниматься самолечением, а обратиться за помощью врачей.
Ранее более 60 дончан заразились опасными болезнями через клещей.