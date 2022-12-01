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В Ростовской области под угрозой оказались 35 районов после вспышки туляремии в ДНР

Сегодня, 12:45
Фото: Tony Hisgett/CC / wikimedia.org
В Ростовской области под угрозой оказались 35 районов после вспышки туляремии в ДНР
В Ростовской области предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации на приграничных территориях из-за туляремии, об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

В пресс-службе рассказали, что в ноябре в ДНР зафиксировали обострение эпидобстановки по туляремии.  Это представляет угрозу и для Ростовской области, поскольку в части районов, например, в Неклиновском и Родионово-Несветайском численность грызунов составляет более 40% от численности мелких млекопитающих. Это выше показателей прошлого года, кроме того в лабораториях уже получили положительные результаты на присутствие туляремии в семи пробах, взятых в Неклиновском, Матвеево-Курганском районах, а в Зимовниковском — уже зарегистрировали первый случай заболевания. 

«В Ростовской области эндемичными по туляремии являются 35 муниципальных районов», — сказано в сообщении. Населению этих районов рекомендовано пройти иммунизацию, чтобы не допустить вспышки болезни, а хозяйствующим субъектам поручили провести дезинсекции и дератизации, в частности на продуктовых складах. 

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Напомним, туляремия — это заболевание, передающееся через контакт с мелкими животными, зараженными продуктами или водой, а также кровососущими насекомыми и в редких случаях — через обработку зерновых и фуража. Болезнь характеризуется лихорадкой продолжительностью от шести до 30 дней, а также головокружением, слабостью, болью в теле, рвотой и носовыми кровотечениями. В случае ухудшения самочувствия рекомендуется не заниматься самолечением, а обратиться за помощью врачей. 

Ранее более 60 дончан заразились опасными болезнями через клещей.


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