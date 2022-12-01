В пресс-службе рассказали, что в ноябре в ДНР зафиксировали обострение эпидобстановки по туляремии. Это представляет угрозу и для Ростовской области, поскольку в части районов, например, в Неклиновском и Родионово-Несветайском численность грызунов составляет более 40% от численности мелких млекопитающих. Это выше показателей прошлого года, кроме того в лабораториях уже получили положительные результаты на присутствие туляремии в семи пробах, взятых в Неклиновском, Матвеево-Курганском районах, а в Зимовниковском — уже зарегистрировали первый случай заболевания.