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В Ростовской области с 1 декабря повысили тарифы на услуги ЖКХ на 9%

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 декабря тарифы на услуги ЖКХ увеличились до 9%, сообщили в профильном министерстве.

Изменились тарифы на газ, воду и электричество, стоимость выросла до 8,9%. Неизменными остались услуги по вывозу мусора. 

За свет придется платить от 3,36 до 6,73 рубля, все зависит от места проживания. Газ теперь дороже на 8,5%. Кубометр в квартире с газовыми плитами стоит 7,5 рублей, если газовое отопление - то 7,3 рубля. 

За холодную воду жители будут платить в среднем 51,6 рубля за кубометр. Но все зависит от поставщика. 

Многие жители региона раскритиковали повышение, они попросили также поднять им зарплаты.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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