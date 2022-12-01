Изменились тарифы на газ, воду и электричество, стоимость выросла до 8,9%. Неизменными остались услуги по вывозу мусора.
За свет придется платить от 3,36 до 6,73 рубля, все зависит от места проживания. Газ теперь дороже на 8,5%. Кубометр в квартире с газовыми плитами стоит 7,5 рублей, если газовое отопление - то 7,3 рубля.
За холодную воду жители будут платить в среднем 51,6 рубля за кубометр. Но все зависит от поставщика.
Многие жители региона раскритиковали повышение, они попросили также поднять им зарплаты.