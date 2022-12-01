Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания на площади 0,18 гектара, а также разработать проект здания таким образом, чтобы его фасад сочетался со зданиями картинной галереи и окружающих его строений. Что касается внутреннего функционала помещений — на двух этажах зданий должны находиться кабинеты сотрудников, комнаты отдыха, конференц-зал, но что важнее — архив и хранилище для музейных предметов и 27,4 тысячи книг.