Заказчиком тендера выступил Минстрой Ростовской области, а организатором торгов ГБУ РО «РОСТОВОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК». Начальная стоимость контракта составляет более 12,5 миллиона рублей, а объектом закупки указана разработка проекта реконструкции ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» со строительством административного здания.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания на площади 0,18 гектара, а также разработать проект здания таким образом, чтобы его фасад сочетался со зданиями картинной галереи и окружающих его строений. Что касается внутреннего функционала помещений — на двух этажах зданий должны находиться кабинеты сотрудников, комнаты отдыха, конференц-зал, но что важнее — архив и хранилище для музейных предметов и 27,4 тысячи книг.
Работы необходимо закончить к 11 декабря 2023 года, заявки на участие можно подать до 15 декабря текущего года. Победителя объявят через четыре дня.
Ранее Госэкспертиза одобрила ремонт областного музея изобразительных искусств.