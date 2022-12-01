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В Ростовской области за 12,5 млн разработают проект реконструкции поселения казаков

Сегодня, 14:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области за 12,5 млн разработают проект реконструкции поселения казаков
В Ростовской области на проект реконструкции Раздорского этнографического музея-заповедника и строительства административного здания выделили 12,5 миллиона рублей, сведения об этом появились на площадке госзакупок.

Заказчиком тендера выступил Минстрой Ростовской области, а организатором торгов ГБУ РО «РОСТОВОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК». Начальная стоимость контракта составляет более 12,5 миллиона рублей, а объектом закупки указана разработка проекта реконструкции ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» со строительством административного здания. 

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Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания на площади 0,18 гектара, а также разработать проект здания таким образом, чтобы его фасад сочетался со зданиями картинной галереи и окружающих его строений. Что касается внутреннего функционала помещений — на двух этажах зданий должны находиться кабинеты сотрудников, комнаты отдыха, конференц-зал, но что важнее — архив и хранилище для музейных предметов и 27,4 тысячи книг. 

Работы необходимо закончить к 11 декабря 2023 года, заявки на участие можно подать до 15 декабря текущего года. Победителя объявят через четыре дня. 

Ранее Госэкспертиза одобрила ремонт областного музея изобразительных искусств.

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